Impulsivë apo të qetë – cilët meshkuj zgjasin më shumë në shtrat?
Nuk vendos vetëm dëshira apo përvoja; një tipar i karakterit mund të ndikojë më shumë sesa mendohet në kontrollin gjatë marrëdhënies intime
Meshkujt me tipare më të theksuara impulsive mund të kenë më shumë vështirësi në kontrollimin e ejakulimit, ndërsa ata që reagojnë më qetë dhe kanë kontroll më të mirë të impulseve mund ta menaxhojnë më lehtë eksitimin seksual.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se temperamenti përcakton se kush është “më i mirë në shtrat”. Kënaqësia seksuale varet nga shumë faktorë, përfshirë komunikimin, afërsinë emocionale, dëshirat e të dy partnerëve dhe shëndetin seksual.
Impulsiviteti dhe ejakulimi i parakohshëm – a ekziston një lidhje?
Një studim i publikuar në The Journal of Sexual Medicine analizoi lidhjen ndërmjet kontrollit të impulseve dhe ejakulimit të parakohshëm gjatë gjithë jetës.
Në hulumtim morën pjesë 80 meshkuj heteroseksualë të moshës 18 deri në 45 vjeç. Dyzet prej tyre kishin diagnozën e ejakulimit të parakohshëm gjatë gjithë jetës, ndërsa 40 të tjerët nuk kishin histori të problemeve seksuale ose psikiatrike.
Pjesëmarrësit dhe partneret e tyre matën me kronometër kohën nga penetrimi deri në ejakulim. Ata plotësuan gjithashtu pyetësorë për impulsivitetin, ankthin, depresionin dhe shkallën e problemeve me kontrollin e ejakulimit.
Rezultatet treguan se meshkujt me ejakulim të parakohshëm kishin rezultate më të larta në pothuajse të gjithë treguesit e impulsivitetit. Ata shfaqnin më shpesh:
- prirje për të vepruar pa menduar;
- vështirësi në planifikim;
- reagime të shpejta nën ndikimin e emocioneve;
- kërkim më të madh të ndjesive të forta;
- më pak këmbëngulje dhe vetëkontroll.
Sa më e shkurtër të ishte koha deri në ejakulim, aq më të theksuara prireshin të ishin disa prej këtyre tipareve, transmeton Telegrafi.
Çfarë treguan katër grupet?
Studiuesit i ndanë meshkujt me ejakulim të parakohshëm në katër nëngrupe:
- ata që ejakulonin para penetrimit;
- ata që ejakulonin brenda 15 sekondave;
- ata që ejakulonin ndërmjet 15 dhe 30 sekondave;
- ata që ejakulonin ndërmjet 30 dhe 60 sekondave pas penetrimit.
Meshkujt me kohën më të shkurtër deri në ejakulim kishin përgjithësisht rezultate më të larta për urgjencën emocionale, impulsivitetin motorik dhe kërkimin e ndjesive të forta.
Megjithatë, ky ishte një studim vëzhgues me një numër relativisht të vogël pjesëmarrësish. Ai tregon një lidhje, por nuk dëshmon se impulsiviteti e shkakton drejtpërdrejt ejakulimin e parakohshëm.
Është gjithashtu e mundur që vështirësitë e vazhdueshme seksuale të ndikojnë në gjendjen psikologjike dhe në mënyrën se si një person i përjeton dhe i kontrollon emocionet.
Ankthi dhe depresioni mund ta ndërlikojnë problemin
Meshkujt me ejakulim të parakohshëm kishin edhe nivele më të larta të simptomave të ankthit dhe depresionit krahasuar me grupin e kontrollit.
Sidoqoftë, studimi nuk mund të përcaktojë nëse ankthi dhe depresioni shfaqen para problemit seksual apo zhvillohen si pasojë e tij.
Ankthi nga performanca mund ta rrisë eksitimin dhe tensionin, duke e bërë kontrollin më të vështirë. Nga ana tjetër, përvojat e përsëritura të pakëndshme mund ta ulin vetëbesimin dhe ta shtojnë frikën para marrëdhënies së ardhshme.
Në këtë mënyrë mund të krijohet një rreth vicioz: shqetësimi e përkeqëson kontrollin, ndërsa mungesa e kontrollit e rrit edhe më shumë shqetësimin.
Trajtimi nuk kufizohet vetëm te barnat
Ejakulimi i parakohshëm mund të trajtohet me disa qasje, në varësi të shkakut, kohëzgjatjes së problemit dhe pranisë së shqetësimeve të tjera shëndetësore ose psikologjike.
Trajtimi mund të përfshijë:
- këshillim psikologjik ose terapi seksuale;
- teknika të sjelljes dhe të vetërregullimit;
- anestetikë lokalë;
- barna që ndikojnë në transmetimin e serotoninës;
- trajtimin e disfunksionit erektil, kur të dyja problemet shfaqen së bashku;
- rehabilitimin e muskujve të dyshemesë pelvike.
Terapia duhet të përshtatet individualisht dhe barnat nuk duhet të merren pa këshillën e mjekut.
Sa mund të ndihmojnë muskujt e dyshemesë pelvike?
Një studim i mëparshëm, i zhvilluar nga studiues të Universitetit “La Sapienza” në Romë, përfshiu 40 meshkuj me ejakulim të parakohshëm gjatë gjithë jetës.
Ata iu nënshtruan një programi 12-javor të rehabilitimit të dyshemesë pelvike. Programi nuk përfshinte vetëm kontraktime të zakonshme të tipit Kegel, por edhe fiziokineziterapi, biofeedback dhe elektrostimulim nën mbikëqyrjen e profesionistëve.
Pas trajtimit, 33 nga 40 pjesëmarrësit fituan kontroll më të mirë mbi refleksin ejakulues. Koha mesatare nga penetrimi deri në ejakulim u rrit nga rreth 40 sekonda në afërsisht dy minuta e gjysmë.
Rezultatet ishin premtuese, por studimi ishte i vogël dhe nuk do të thotë se të njëjtat ushtrime funksionojnë në mënyrë të barabartë te çdo mashkull.
Vetëkontrolli mund të ndihmojë, por nuk është i gjithë shpjegimi
Rezultatet sugjerojnë se kontrolli i impulseve mund të jetë një nga faktorët që lidhen me ejakulimin e parakohshëm. Por gjendja është më komplekse dhe mund të përfshijë faktorë neurologjikë, psikologjikë, hormonalë, urologjikë dhe faktorë të marrëdhënies në çift.
Prandaj, nuk mund të thuhet thjesht se meshkujt e qetë janë “më të mirë” se ata impulsivë. Ajo që mund të thuhet është se vetërregullimi, menaxhimi i ankthit dhe kontrolli i eksitimit mund të luajnë rol në përmirësimin e funksionit seksual.
Nëse ejakulimi ndodh vazhdimisht më herët sesa dëshirohet, shkakton shqetësim ose ndikon në marrëdhënien në çift, këshillimi me urologun, andrologun ose specialistin e shëndetit seksual mund të ndihmojë në gjetjen e shkakut dhe trajtimit të përshtatshëm. /Telegrafi/