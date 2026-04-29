Pse fëmijët e vegjël godasin dhe si duhet të menaxhoni këto situata
Një situatë në të cilën një fëmijë i vogël godet prindërit e tij ose fëmijë të tjerë është një përvojë e pakëndshme për çdo prind.
Një sjellje e tillë mund të jetë e dhimbshme, të shkaktojë turp dhe ankth, dhe të nxisë pyetje të tilla si: "Pse fëmija im është agresiv? A po bëj diçka gabim?" E vërteta, megjithatë, është se agresioni tek fëmijët e vegjël është një dukuri e zakonshme dhe pothuajse gjithmonë ka arsye të parashikueshme dhe të kuptueshme pas tij.
Pse i godasin fëmijët e vegjël?
Kur emocionet e forta nuk gjejnë rrugëdalje përmes fjalëve, ato shpesh shfaqen në formën e një reagimi fizik. Ndërsa të rriturit dinë si t'i shprehin ndjenjat e tyre më qetësisht, fëmijët e vegjël ende nuk e kanë atë nivel të të kuptuarit ose fjalor të zhvilluar. Ata përjetojnë ndjenja intensive si zemërimi, eksitimi dhe xhelozia, por nuk dinë si t'i përballojnë ato. Meqenëse u mungon rregullimi emocional, ndjenjat e tyre dalin përmes veprimeve, jo fjalëve.
Pjesa e trurit përgjegjëse për vetëkontrollin dhe vendimmarrjen tek fëmijët e vegjël nuk është zhvilluar ende plotësisht. Kjo do të thotë që ajo do të veprojë natyrshëm përpara se ata të mendojnë. Kur diçka nuk shkon sipas dëshirës së tyre, reagimi është i menjëhershëm, kështu që goditja bëhet mënyra e tyre për të shprehur frustrimin.
Me siguri e keni vënë re se fëmijët bëhen më të prirur ndaj sjelljes agresive kur udhëtoni ose ndodheni në vende të mbushura me njerëz. Mjediset e ngarkuara dhe të panjohura mund t’i mbingarkojnë shpejt fëmijët e vegjël, duke shkaktuar nervozizëm që mund të shfaqet me goditje.
Ndonjëherë shpjegimi më i thjeshtë është ai i duhuri. Një fëmijë i vogël që ka uri, etje ose lodhje ka shumë më tepër gjasa të përgjigjet duke goditur. Në raste të tilla, ajo që duket si një problem sjelljeje është në fakt vetëm një shenjë se nevojat themelore fizike nuk po plotësohen. Kur niveli i tolerancës së një fëmije bie, reagimet bëhen shumë më intensive.
Si të reagoni saktë dhe të ndihmoni një fëmijë
Mënyra se si një prind reagon ndaj goditjes së një fëmije është më e rëndësishme sesa vetë veprimi i fëmijës. Ajo që prindërit nuk duhet të bëjnë kurrë është të kundërsulmojnë ose të bëhen agresivë. Një reagim i tillë vetëm sa e ndërlikon më tej situatën. Në vend të kësaj, ekspertët këshillojnë hapat e mëposhtëm.
Qëndroni të qetë. Edhe pse është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet, ky është hapi më i rëndësishëm në kontrollin e agresivitetit të fëmijës suaj. Kur jeni të qetë, fëmija juaj e ndjen qetësinë tuaj, gjë që e ndihmon të rregullojë emocionet e veta dhe të qetësohet.
Mbani një shprehje serioze në fytyrë. Buzëqeshja juaj në atë moment mund të interpretohet nga fëmija juaj si inkurajim ose miratim. Kini kujdes të mos buzëqeshni kurrë kur fëmija juaj ju godet, por afrohuni atij me një shprehje serioze, por jo të zemëruar, në fytyrën tuaj.
Ridrejtoni sjelljen e fëmijës suaj. Në vend që t'i thoni fëmijës tuaj se çfarë të mos bëjë, tregojini se çfarë duhet të bëjë. Mësojini të prekë butësisht lëkurën e tyre në vend që ta godasin. Tregojini se çfarë do të thotë një prekje e butë. Më e rëndësishmja, jini të vëmendshëm ndaj nevojave të tyre dhe ndihmojini të emërtojnë ndjenjat e tyre. Pra, herën tjetër që do të gjendeni në këtë situatë, mbani mend këto këshilla.