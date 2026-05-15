Disa fraza të dëmshme që thonë baballarët pa e kuptuar se sa shumë ndikojnë tek fëmijët e tyre
Edhe pse fëmijët mund të mos e kujtojnë çdo bisedë, ata i kujtojnë thellë ndjenjat që ngjallën fjalët e prindërve të tyre. Një vërejtje e rastësishme e një babai mund të duket e parëndësishme, por vite më vonë mund të ndikojë në vetëbesimin, vetëvlerësimin e një fëmije dhe mënyrën se si ai përballet me frikën ose dështimin.
Ndonjëherë, janë frazat e thëna rastësisht, pa zemërim apo qëllim të keq, ato që lënë gjurmën më të thellë. Ja disa fraza të zakonshme që baballarët i përdorin shpesh, pa e kuptuar ndikimin e tyre të thellë tek fëmijët e tyre, shkruan Times of India.
"Sepse e thashë unë"
Kjo frazë mund t’i japë fund një diskutimi, por gjithashtu e shuan kuriozitetin. Fëmijët që e dëgjojnë shpesh mund të mësojnë se të bërit pyetje është një shenjë mosrespektimi dhe se autoriteti nuk kërkon shpjegim. Me kalimin e kohës, ata mund të bëhen të rezervuar dhe të ngurrojnë të shprehen, edhe kur janë të hutuar, të lënduar ose thjesht përpiqen të kuptojnë botën përreth tyre.
"Mos u bëj kaq i ndjeshëm"
Për një fëmijë, kjo nuk tingëllon si këshillë, por më tepër si një refuzim i ndjenjave të tyre. Nëse kjo përsëritet vazhdimisht, fëmija mund të fillojë të fshehë lotët, të shtypë zhgënjimin dhe të humbasë besimin në emocionet e veta. Një fëmijë i tillë mund të rritet duke kërkuar falje për mënyrën se si ndihet, edhe pse ndjeshmëria shpesh shoqërohet me empati.
"Duhet të jesh i fortë"
Forca është një virtyt, por jo kur bëhet një urdhër për të heshtur. Fëmijët që e dëgjojnë këtë frazë shpesh mund të mësojnë se cenueshmëria është dobësi dhe se ata duhet të përballen me dhimbjen vetëm. Kjo mund të krijojë të rritur që duken të aftë nga jashtë, ndërsa në jetën private ata kanë vështirësi të kërkojnë ndihmë ose të pranojnë se janë të mbingarkuar.
“Je mirë, nuk ke asgjë të keqe"
Ndonjëherë një baba e thotë këtë për të qetësuar fëmijën e tij. Por kur një fëmijë është vërtet i mërzitur, kjo deklaratë mund të tingëllojë si një refuzim për ta marrë seriozisht problemin e tij. Mesazhi që fëmija merr është se dhimbja e tij është e pakëndshme ose e tepruar. Fëmijët qetësohen më lehtë kur ndjenjat e tyre njihen dhe emërtohen për herë të parë, në vend që të shpërfillen.
"Ndalo mos qaj"
Të qarit nuk është një e metë, por një sinjal. Kur fëmijëve u thuhet të ndalojnë së qari përpara se të kuptojnë pse po qajnë, ata mësojnë t’i shtypin ndjenjat e tyre në vend që t’i përpunojnë ato. Ky zakon mund t’i ndjekë ata edhe në moshë madhore, ku ankthi manifestohet si mpirje emocionale, nervozizëm ose shtypje, në vend të shprehjes së sinqertë.
"Kjo nuk ndodhte në kohën time, por më shiko mua tani"
Kjo frazë shpesh buron nga qëndrueshmëria e fituar me mund e një prindi. Megjithatë, për një fëmijë, kjo mund të tingëllojë si një nënçmim i realitetit të tyre. Breza të ndryshëm nuk përballen me të njëjtat presione dhe fëmijët duhet të dinë se problemet e tyre janë reale, edhe nëse duken të vogla nga perspektiva e prindit të tyre. Pranimi ndërton besim.