Gjërat që prindërit thonë rastësisht mund t’i lëndojnë thellë fëmijët
Krahasimet midis vëllezërve dhe motrave janë të zakonshme në shumë familje. Një fëmijë është "i zgjuar", një tjetër është "i zgjuar" dhe të tretit i thuhet "të mësojë nga vëllai i tij" ose "të jetë më shumë si motra e tij".
Ndërsa deklarata të tilla mund të tingëllojnë të pafajshme ose motivuese për prindërit, fëmijët shpesh i perceptojnë ato si renditje dhe mesazhin se dashuria, vëmendja dhe miratimi varen nga sa "të mirë" janë ata.
Fëmijët nuk lindin rivalë, por mund të bëhen të tillë kur të rriturit i krahasojnë vazhdimisht. Prindërit ndonjëherë mendojnë se kjo do ta inkurajojë fëmijën e tyre të përmirësohet, por shpesh kjo krijon një rivalitet. Vëllai/motra nuk është më një aleat, por një kujtesë për të metat e tyre. Një fëmijë që krahasohet vazhdimisht mund të ndihet i pakënaqur, ndërsa një fëmijë që mbahet si model mund të ndihet i presionuar për ta ruajtur atë rol.
Nuk është vetëm fëmija më i dobët që vuan
Prandaj, nuk është e vërtetë që vetëm fëmija "më i dobët" vuan nga krahasimet. Ai që quhet "i mirë", "i zgjuar" ose "i përgjegjshëm" mund të fillojë të besojë se vlen vetëm për shkak të suksesit dhe bindjes së tij. Ai mund të ketë frikë se mos bën një gabim sepse kjo mund të nënkuptojë humbjen e vendit të tij të veçantë në familje. Nga ana tjetër, një fëmijë që vazhdimisht e krahason veten me një vëlla ose motër mund të humbasë vetëbesimin dhe të fillojë të besojë se është më pak i aftë, më pak i dashur ose gjithmonë në vendin e dytë.
Krahasimi gjithashtu dobëson marrëdhënien midis prindit dhe fëmijës. Në vend që të ndihet i pranuar si individ, një fëmijë mund të ndiejë sikur po vlerësohet vazhdimisht. Kjo mund të bëjë që ai të mos flasë për ndjenjat e tij, të fshehë dështimet e tij dhe ta shohë shtëpinë si një vend më pak të sigurt. Mesazhe të tilla shpesh vazhdojnë edhe në moshë madhore, përmes pasigurisë, vështirësisë në pranimin e lavdërimeve ose një ndjenje se vlera e tij duhet të provohet vazhdimisht.
Fëmijët kanë nevojë për inkurajim që lidhet me ta
Fëmijët kanë nevojë për inkurajim që ka të bëjë me ta, jo me krahasime me të tjerët. "Vërtet u përpoqe shumë për këtë" është më e shëndetshme sesa "Pse nuk mund të jesh si motra jote?" Kur prindërit e njohin veçantinë e secilit fëmijë, ata krijojnë hapësirë për vetëbesim pa konkurrencë. Ata u mësojnë atyre se ndryshimet nuk janë një arsye për të konkurruar, por diçka që ia vlen të kuptohet dhe respektohet. Fëmijët nuk dëgjojnë vetëm fjalët e folura në shtëpi; ata shpesh ndërtojnë një imazh për veten rreth tyre.