Pesë shenja që tregojnë se jeni rritur nga një nënë emocionalisht e fortë
Nënat luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin e mënyrës se si e shohim veten, të tjerët dhe botën përreth nesh. Ndërsa asnjë prind nuk është perfekt, ekspertët thonë se nënat e forta emocionalisht u kalojnë fëmijëve të tyre aftësi të vlefshme jetësore që i ndihmojnë ata shumë kohë pas fëmijërisë.
Nëna të tilla nuk i rrisin fëmijët e tyre pa gabime ose probleme, por përkundrazi i mësojnë ata si të përballen me sfidat, të ndërtojnë marrëdhënie të shëndetshme dhe të besojnë në aftësitë e tyre. Nëse i njihni shenjat e mëposhtme në jetën tuaj, ka një probabilitet të lartë që jeni rritur nga një nënë e fortë emocionalisht.
Ti di si të vendosësh kufij pa u ndjerë fajtore
Shumë njerëz e kanë të vështirë të thonë "jo" sepse kanë frikë se mos i zhgënjejnë të tjerët. Megjithatë, njerëzit që janë rritur me një nënë të fortë emocionalisht shpesh mësojnë herët se kufijtë janë të shëndetshëm dhe të nevojshëm.
Një nënë e tillë respekton kufijtë e saj, si dhe ato të fëmijëve të saj. Si rezultat, fëmijët rriten duke ndier se kanë të drejtë të mbrojnë kohën, energjinë dhe shëndetin e tyre emocional.
Nuk keni frikë të tregoni emocione
Forca emocionale nuk do të thotë shtypja e ndjenjave. Përkundrazi, psikologët theksojnë se njerëzit emocionalisht të fortë dinë si t’i njohin dhe t’i shprehin emocionet e tyre në një mënyrë të shëndetshme.
Nëse nëna juaj ju ka mësuar se nuk është turp të jesh i trishtuar, i zemëruar ose i zhgënjyer dhe se ndjenjat duhen diskutuar, ajo ndoshta ju ka mësuar një aftësi të rëndësishme jetësore që kontribuon në shëndetin mendor.
Nuk dorëzohesh pas dështimit të parë
Jeta sjell ulje-ngritje, dhe nënat e forta emocionalisht shpesh u mësojnë fëmijëve të tyre se gabimet nuk janë fundi i botës. Në vend që t'i mbrojnë nga çdo zhgënjim, ato i ndihmojnë të mësojnë nga dështimet e tyre.
Për shkak të kësaj, fëmijët e tyre zhvillojnë rezistencë më shpesh dhe shërohen më lehtë pas periudhave të vështira, qoftë në punë, arsim apo në jetën private.
Keni vetëbesim të shëndetshëm
Një nënë e fortë emocionalisht nuk e bind fëmijën e saj se është më e mira në çdo gjë, por e ndihmon atë të zhvillojë një imazh realist për veten. Ajo vlerëson përpjekjet, këmbënguljen dhe progresin, jo vetëm rezultatet.
Një qasje e tillë krijon vetëbesim të shëndetshëm që nuk bazohet në mendimet e të tjerëve ose në kërkimin e vazhdueshëm të vlerësimit nga jashtë.
Ti e di si të ndërtosh marrëdhënie cilësore
Fëmijët mësojnë më shumë duke i vëzhguar prindërit e tyre. Nëse jeni rritur me një nënë që tregonte respekt për të tjerët, dëgjonte, merrte përgjegjësi për veprimet e saj dhe zgjidhte konfliktet pa ofendime, ka shumë mundësi që edhe ju të keni përvetësuar modele të ngjashme.
Aftësia për të komunikuar, empatia dhe respekti i ndërsjellë janë themelet e marrëdhënieve cilësore, qofshin ato miqësi, partneritete apo familje.
Askush nuk është një prind perfekt
Është e rëndësishme të theksohet se asnjë nënë nuk është perfekte dhe se të gjithë prindërit bëjnë gabime herë pas here. Megjithatë, nënat emocionalisht të forta kanë një gjë të përbashkët: ato nuk përpiqen të jenë perfekte, por përkundrazi u ofrojnë fëmijëve të tyre një ndjenjë sigurie, mbështetjeje dhe pranimi. Kjo është arsyeja pse ndikimi i tyre shpesh mbetet i dukshëm shumë vite më vonë, kur fëmijët rriten dhe fillojnë të ndërtojnë jetën e tyre.