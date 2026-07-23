Pesë zakone të modës së vjetër që i afrojnë prindërit dhe fëmijët më shumë me njëri-tjetrin
Të gjithë duan t'u ofrojnë fëmijëve të tyre dashuri, siguri dhe mbështetje, por nuk është gjithmonë e lehtë ta tregojnë këtë përmes veprimeve të përditshme.
Janë zakonet e vogla ato që mund të kenë një ndikim të madh në marrëdhënien midis prindërve dhe fëmijëve. Psikoterapistja Mitzi Bockmann ka nxjerrë në pah disa mënyra të thjeshta se si prindërit mund ta forcojnë këtë lidhje.
Kjo mbështetet nga studime të shumta që theksojnë rëndësinë e një marrëdhënieje cilësore me prindërit për zhvillimin e fëmijës. Pra, këto janë pesë zakone të modës së vjetër që mund të ndihmojnë në ndërtimin e një lidhjeje më të fortë me fëmijët.
Dëgjim aktiv
Bockmann thekson se fëmijët duhen dëgjuar vërtet, edhe kur flasin për gjëra në dukje të parëndësishme. Prindërit shpesh shpërqendrohen nga përgjegjësitë e tyre ose telefonat e tyre celularë, dhe është në momente të tilla që diçka e rëndësishme për fëmijën mund të fshihet. Dëgjimi aktiv i tregon fëmijës se mendimet dhe ndjenjat e tij ia vlen t'u kushtohet vëmendje, shkruan YourTango.
Le të jenë fëmijë
Sipas Bockmann, fëmijët e sotëm shpesh janë të mbingarkuar me përgjegjësi dhe kanë shumë pak kohë të lirë për të luajtur. Prandaj, ata duhet të inkurajohen të kalojnë më shumë kohë pa orar, duke eksploruar, duke luajtur dhe duke zhvilluar pavarësinë. Përvoja të tilla i ndihmojnë ata të rriten më të qetë.
Qëndro i qetë në momente të vështira
Një prind është i rritur dhe duhet të përgjigjet me qetësi edhe kur një fëmijë është kërkues. Bockmann beson se fëmijët në situata të tilla kanë nevojë për mbështetje, mirëkuptim dhe udhëzim, jo për një reagim të dhunshëm. Një qasje e qetë mund ta ndihmojë një fëmijë të ndihet i sigurt dhe i dëgjuar.
Mbështetni ëndrrat e tyre
Fjalët e një prindi mund të kenë një ndikim të fuqishëm, prandaj Bockmann këshillon inkurajimin dhe mbështetjen e ambicieve të fëmijëve, edhe kur ato duken të pamundura. Mbështetja prindërore mund të ketë një ndikim të madh në vetëbesimin dhe besimin e një fëmije në aftësitë e veta.
Bëjini të ndihen të rëndësishëm për ju
Bockmann thekson se fëmijët duhet të dinë se gjithmonë mund të mbështeten te prindërit e tyre. Ndjenja e sigurisë dhe dija se janë të rëndësishëm për prindërit e tyre i ndihmon ata të ndërtojnë vetëbesim dhe marrëdhënie të qëndrueshme ndërsa rriten.