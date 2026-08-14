Pesë gjëra që prindërit duhet të bëjnë kur fëmija i tyre ndalon së foluri me ta
Komunikimi me adoleshentët ndonjëherë mund të jetë sfidues, veçanërisht kur fëmija juaj fillon të tërhiqet dhe të flasë gjithnjë e më pak me prindërit e tij.
Ndërsa është e natyrshme të duash të zbulosh se çfarë po ndodh dhe të bësh më shumë pyetje, kjo qasje mund të ketë efekt të kundërt.
Psikologia Jaimie Bloch ka përshkruar pesë gjëra që prindërit mund të bëjnë kur fëmija i tyre ndalon së foluri me ta.
Pesë mënyra për të rivendosur komunikimin
Sipas Bloch, tërheqja dhe nevoja për privatësi mund të jenë një pjesë normale e zhvillimit të adoleshencës. Në vend që të këmbëngulin në biseda serioze, ajo këshillon prindërit të qëndrojnë të disponueshëm dhe të përpiqen të krijojnë situata të relaksuara në të cilat fëmija do të ndihet mjaftueshëm i sigurt për të filluar një bisedë vetë.
Ndalo së bëri pyetje dhe ji i pranishëm: Bloch thekson se kalimi i kohës së bashku pa pyetje të drejtpërdrejta mund ta inkurajojë më lehtë një fëmijë të flasë.
Respektoni privatësinë e fëmijës suaj: Psikologia pohon se nevoja për privatësi dhe ndryshimet e humorit mund të jenë një pjesë normale e zhvillimit të adoleshencës.
Jini të disponueshëm pa presion: Bloch këshillon prindërit t’i bëjnë të ditur fëmijës së tyre se janë aty për të folur, por pa qenë këmbëngulës.
Shfrytëzoni momentet e vogla të përditshme: Sipas Bloch, udhëtimet e përbashkëta me makinë, shëtitjet ose gatimi mund të krijojnë mundësi më të relaksuara për biseda.
Reagoni me qetësi: Psikologia këshillon prindërit të mos i përgjigjen zemërimit ose tërheqjes me të njëjtin ton, sepse kjo do ta bëjë më të lehtë për fëmijën t'u afrohet përsëri.