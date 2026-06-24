Pse Evropa ka kaq pak kondicionerë pavarësisht vapës ekstreme?
Vapët e verës në Evropë po bëhen gjithnjë e më ekstreme, me temperatura që shpesh nuk bien nën 30 gradë Celsius as gjatë natës. Megjithatë, kondicionerët mbeten shumë më pak të përhapur se në SHBA.
Ndërsa rreth 90 për qind e familjeve amerikane kanë kondicioner, në Evropë vetëm rreth 20 për qind e shtëpive janë të pajisura me të. Në Mbretërinë e Bashkuar kjo shifër është rreth 5 për qind, ndërsa në Gjermani vetëm 3 për qind.
Arsyeja kryesore është historike: klima evropiane tradicionalisht ka qenë më e butë dhe nuk ka pasur nevojë të madhe për ftohje artificiale. Për këtë arsye, kondicionerët janë parë si luks dhe jo si domosdoshmëri.
Kostoja e lartë e energjisë elektrike në Evropë, e përkeqësuar nga kriza energjetike pas luftës në Ukrainë, i ka bërë kondicionerët edhe më të kushtueshëm për shumë familje.
Edhe arkitektura luan rol të rëndësishëm. Shumë ndërtesa evropiane janë të vjetra dhe janë ndërtuar për të ruajtur ngrohtësinë në dimër ose për të mbajtur freskinë natyrale gjatë verës, duke e bërë të vështirë instalimin e sistemeve moderne të ftohjes.
Pengesë janë edhe rregullat burokratike, pasi në shumë zona historike autoritetet nuk lejojnë vendosjen e njësive të jashtme të kondicionerëve për arsye estetike dhe mbrojtjeje të trashëgimisë kulturore.
Ekzistojnë gjithashtu shqetësime mjedisore. Kondicionerët konsumojnë shumë energji dhe nxjerrin nxehtësi jashtë, gjë që mund të rrisë temperaturat në qytete dhe të vështirësojë objektivat klimatike të Bashkimit Evropian.
Megjithatë, për shkak të valëve gjithnjë e më të forta të të nxehtit, kërkesa për kondicionerë po rritet me shpejtësi. Ekspertët paralajmërojnë se Evropa duhet të gjejë një ekuilibër mes nevojës për ftohje dhe mbrojtjes së klimës. /Telegrafi/