Sa do të zgjasë kjo valë e të nxehtit?
Një anticiklon i fuqishëm bllokues do të dominojë motin mbi Evropë deri në fund të qershorit, dhe me gjasë edhe në fillim të muajit korrik.
Modelet tregojnë se lartësitë gjeopotenciale në nivelin 500 mbar do të arrijnë vlera rekord, gjë që është tregues i një “kupole të nxehtësisë” jashtëzakonisht të fuqishme dhe të pazakontë për këtë periudhë të vitit.
Ngjeshja e ajrit brenda kësaj kupole shkakton jo vetëm rritjen e temperaturave, por edhe rritjen e presionit atmosferik pranë sipërfaqes së tokës.
Meqenëse nuk priten çrregullime të rëndësishme atmosferike, vala e të nxehtit do të jetë afatgjatë.
Zona e presionit të lartë do të zgjerohet gradualisht nga jugperëndimi drejt pjesëve qendrore dhe veriore të kontinentit.
Anomalitë e temperaturës, pra devijimet nga mesatarja, tashmë janë ekstreme dhe arrijnë 15 deri në 20 gradë Celsius mbi vlerat e zakonshme për fundin e qershorit.
Pasi vala e të nxehtit ka përfshirë tashmë Francën, Spanjën dhe Portugalinë, gjatë javës ajo do të zgjerohet drejt vendeve të Beneluksit dhe Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa gjatë fundjavës do të përfshijë edhe Gjermaninë, Skandinavinë, Poloninë dhe në fund zonën alpine si dhe Ballkanin. /Telegrafi/