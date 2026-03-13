Pse ajri kalon vetëm nga një vrimë e hundës? Ky proces i çuditshëm ndodh çdo disa orë në trupin tonë
Edhe kur jeni plotësisht të shëndetshëm, njëra vrimë e hundës shpesh lejon më shumë ajër se tjetra. Ky është një mekanizëm natyror i quajtur cikli nazal, i cili ndihmon në mbrojtjen dhe rigjenerimin e mukozës së hundës
Një nga shqetësimet më të pakëndshme gjatë ftohjes apo alergjive sezonale është bllokimi i hundës. Megjithatë, edhe kur jeni plotësisht të shëndetshëm, ndoshta keni vënë re se ajri kalon më lehtë nga njëra vrimë e hundës sesa nga tjetra.
Kjo nuk është shenjë sëmundjeje, por një proces i natyrshëm i organizmit i njohur si cikli nazal.
Gjatë ditës, vrimat e hundës ndërrohen në mënyrë të alternuar në rolin dominues gjatë frymëmarrjes. Zakonisht kjo ndodh çdo disa orë: ndërsa njëra vrimë e hundës lejon kalimin e më shumë ajrit, tjetra “pushon” pjesërisht.
Kjo alternim i lejon mukozës së hundës të rikuperohet, sepse ajri mund ta thajë dhe ta ekspozojë ndaj mikrobeve dhe grimcave të dëmshme.
Cikli nazal rregullohet nga hipotalamusi, një pjesë e trurit që kontrollon shumë funksione automatike të organizmit. Ndryshimet në rrjedhjen e ajrit ndodhin për shkak të rritjes dhe zvogëlimit të alternuar të qarkullimit të gjakut në indet e hundës, gjë që shkakton fryrje të lehtë ose relaksim të mukozës.
Hunda çdo ditë filtron një sasi shumë të madhe ajri, prandaj ky mekanizëm është i rëndësishëm për funksionin e saj mbrojtës. Ai mundëson që ajri të ngrohet, të lagështohet dhe të pastrohet përpara se të arrijë në mushkëri, transmeton Telegrafi.
Çfarë e prish ciklin nazal?
Megjithatë, faktorë të ndryshëm mund ta çrregullojnë këtë cikël natyror.
Sëmundjet respiratore si ftohja, gripi apo inflamacioni i sinuseve çojnë në prodhim më të madh të mukusit, duke e vështirësuar alternimin normal të vrimave të hundës.
Edhe alergjenët, si poleni apo merimangat e pluhurit, mund të shkaktojnë inflamacion të fortë të indeve të hundës dhe ta prishin funksionimin normal të ciklit nazal.
Disa barna, sidomos ato për tensionin e lartë të gjakut, mund të irritojnë mukozën e hundës, sepse ndikojnë në enët e gjakut në të gjithë trupin, përfshirë edhe ato të hundës.
Një problem i shpeshtë është edhe përdorimi i tepërt i pikave për hundë (dekongestivëve nazalë). Nëse përdoren më shumë se pesë ditë rresht, ato mund të shkaktojnë rinit medikamentoz, gjendje që çon në fryrje të mukozës dhe çrregullim të ciklit nazal.
Problemet mund të shkaktohen edhe nga ndryshime strukturore në hundë, si polipet nazale ose devijimi i septumit (ndarësja mes dy vrimave të hundës). Në këto raste njëra vrimë mund të mbetet vazhdimisht e bllokuar.
Në rrjedhjen e ajrit ndikon edhe pozicioni i trupit. Kur shtriheni, gjaku grumbullohet më shumë në indet e hundës, prandaj vrima që është më afër jastëkut mund të duket më e bllokuar.
Nëse bllokimi i hundës zgjat më shumë se dy javë ose nëse njëra vrimë e hundës është vazhdimisht e bllokuar, rekomandohet konsultimi me mjekun për të gjetur shkakun e saktë. /Telegrafi/