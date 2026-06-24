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Një protestues u shfaq në fjalimin e presidentit Donald Trump në Pensilvani, duke u shoqëruar jashtë nga sigurimi ndërsa bërtiste "pedofil" dhe tundte gishtin e mesëm lart.

Trump mbajti një fjalim në një fabrikë të Mack Trucks në Macungie, Pensilvani të martën pasdite, transmeton Telegrafi.

Raporti i White House Press Pool vuri në dukje se kishte "disa protestues" jashtë përgjatë rrugës, përfshirë një me një shenjë "Sleepy Don".

Aurélia End me AFP, reporterja e grupit për fjalimin, shtoi se Trump vizitoi fabrikën përpara se të mbante fjalimin e tij.

Një video e shkurtër u postua nga ndihmësja e komunikimit e Shtëpisë së Bardhë, Margo Martin.

End gjithashtu vuri në dukje praninë e një "protestuesi" në pjesën e pasme i cili "u shoqërua shpejt jashtë" dhe shtoi se ajo "nuk mund ta dëgjonte se çfarë po bërtiste ai".

Korrespondentja e NewsNation DC, Hannah Brandt, ishte më afër personit që po protestonte dhe postoi një video të incidentit, duke shkruar se ai bërtiti "pedofil" dhe u "shoqërua jashtë nga sigurimi ndërsa turma e fishkëllente".

Videoja tregonte burrin e rrethuar nga rojet e sigurisë dhe të shtyrë jashtë turmës, ndërsa vazhdonte të bërtiste "pedofil".

Afër fundit të videos, ai ngre të dy krahët lart me gishtat e mesëm të shtrirë.

Disa gazetarë të tjerë të pranishëm ndanë postime shtesë nga incidenti.

Reporterja e CNN, Betsy Klein, postoi një foto që tregonte një anëtar të ekipit të sigurisë duke i vënë dorën mbi gojë protestuesit, ndërsa disa të tjerë e mbanin fort.

Reporteri i Shtëpisë së Bardhë të Reuters, Jarrett Renshaw, postoi një video nga një kënd tjetër, duke treguar protestuesin duke vazhduar të bërtiste "pedofil" ndërsa ecte prapa duke dalë nga eventi. /Telegrafi/

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