Protestuesi shoqërohet jashtë tubimit të Trump në Pensilvani
Një protestues u shfaq në fjalimin e presidentit Donald Trump në Pensilvani, duke u shoqëruar jashtë nga sigurimi ndërsa bërtiste "pedofil" dhe tundte gishtin e mesëm lart.
Trump mbajti një fjalim në një fabrikë të Mack Trucks në Macungie, Pensilvani të martën pasdite, transmeton Telegrafi.
Travel pool report #6 - Arrival at Mack Trucks plant
At 2:05 the motorcade pulled up at Mack Trucks Lehigh Valley Operations" in Macungie.
It was an uneventful ride with a few people scattered along the roadside, braving the rain to watch or film the convoy.
Your pooler spotted…
— White House Press Pool Reports (@WHPressPool) June 23, 2026
Raporti i White House Press Pool vuri në dukje se kishte "disa protestues" jashtë përgjatë rrugës, përfshirë një me një shenjë "Sleepy Don".
Aurélia End me AFP, reporterja e grupit për fjalimin, shtoi se Trump vizitoi fabrikën përpara se të mbante fjalimin e tij.
President @realDonaldTrump tours Mack Trucks 🇺🇸 pic.twitter.com/tHMPwdMB9E
— Margo Martin (@MargoMartin47) June 23, 2026
Një video e shkurtër u postua nga ndihmësja e komunikimit e Shtëpisë së Bardhë, Margo Martin.
End gjithashtu vuri në dukje praninë e një "protestuesi" në pjesën e pasme i cili "u shoqërua shpejt jashtë" dhe shtoi se ajo "nuk mund ta dëgjonte se çfarë po bërtiste ai".
Travel pool report #9 - Heckler
Shortly after the beginning of the speech, a heckler was heard in the back. He was swiftly escorted out. Your pooler could not hear what he was shouting.
Numerous red MAGA hats and T-shirts in the audience.
The speech is punctuated by applause and…
— White House Press Pool Reports (@WHPressPool) June 23, 2026
Korrespondentja e NewsNation DC, Hannah Brandt, ishte më afër personit që po protestonte dhe postoi një video të incidentit, duke shkruar se ai bërtiti "pedofil" dhe u "shoqërua jashtë nga sigurimi ndërsa turma e fishkëllente".
Videoja tregonte burrin e rrethuar nga rojet e sigurisë dhe të shtyrë jashtë turmës, ndërsa vazhdonte të bërtiste "pedofil".
JUST NOW: A protestor yelling “pedophile” at President Trump’s rally was just escorted out by security as the crowd booed him. @NewsNation pic.twitter.com/7lmk2WEPpb
— Hannah Brandt (@HannahBrandt_TV) June 23, 2026
Afër fundit të videos, ai ngre të dy krahët lart me gishtat e mesëm të shtrirë.
Disa gazetarë të tjerë të pranishëm ndanë postime shtesë nga incidenti.
A protester shouting “pedophile” is escorted out of President Trump’s Macungie, Pennsylvania, rally pic.twitter.com/4HnZ0PGKcL
— Betsy Klein (@betsy_klein) June 23, 2026
Reporterja e CNN, Betsy Klein, postoi një foto që tregonte një anëtar të ekipit të sigurisë duke i vënë dorën mbi gojë protestuesit, ndërsa disa të tjerë e mbanin fort.
Reporteri i Shtëpisë së Bardhë të Reuters, Jarrett Renshaw, postoi një video nga një kënd tjetër, duke treguar protestuesin duke vazhduar të bërtiste "pedofil" ndërsa ecte prapa duke dalë nga eventi. /Telegrafi/
Heckler/Protestor escorted out of Trump event in Lehigh Valley PA today. pic.twitter.com/3ugU9iWEzf
— Jarrett Renshaw (@JarrettRenshaw) June 23, 2026