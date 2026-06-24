Protestat dhe mesazhet e përcjella nga PS - zbulohet çfarë u diskutua mes Ramës dhe drejtuesve politikë
Në selinë e PS kryesocialisti Edi Rama u kërkoj drejtuesve politik në 12 qarqe dhe ministrave, të analizojnë me prioritet shqetësimet dhe rrugët e zgjidhjeve për problematikat e qytetarëve.
Burime nga kjo mbledhje thanë për Top Channel, se i pasi shumicës socialiste ka thënë se “lufta hibride përmes rrjeteve online e cila vjen nga protesta, është njëra anë e medaljes ndërsa tjetra analizimi shqetësime të shprehura nga qytetarët përveç merakut të Flamingove”.
Rama ka kërkuar prezencë të shtuar të deputetëve në terren për të adresuar shqetësimet e qytetarëve, pasi sipas tij kontakti i drejtpërdrejtë me njerëzit nuk mund të zëvendësohen vetëm me postimet online.
Sikurse e ka vënë theksin tek mirëfunksionimi zyrave të deputetëve në çdo qytet.
Duke marrë shkas edhe nga shqetësimet konstante të Erion Braces, se si sillen ministrat kur një deputet kërkon zgjidhje për probleme në territor, kjo ka qenë prej porosive të Edi Ramës.
E ka vënë theksin tek nevoja e një koordinimi efikas e pa vonesa për shqetësimet që sjellin deputetët, deri tek zgjidhja e cila duhet të vijë nga çdo ministri.
Nuk ka mbetur jashtë diskutimit edhe rëndësia e mesazh përcjelljes të deputetëve dhe ministrave përmes rrjeteve sociale gjë për të cilën Rama mësohet të ketë kërkuar një aktivitet të shtuar. /Tch/