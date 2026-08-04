SHBA miratoi huan 302 milionë dollarësh për mbrojtjen shqiptare, Ambasada amerikane në Tiranë: Mbështetje për modernizimin e Forcave të Armatosura
Uashingtoni ka dhënë “dritën jeshile” për një kredi të re prej 302 milionë dollarësh për Shqipërinë në fushën e mbrojtjes.
Pas miratimit të marrëveshjes së huas në kuadër të programit amerikan “Foreign Military Financing” (FMF), ka reaguar edhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ambasada bëri me dije se marrëveshja do të mbështesë përparimin e Shqipërisë drejt përmbushjes së Angazhimit të Hagës për Mbrojtjen, i cili parashikon rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen në 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto deri në vitin 2035.
Uashingtoni jep “dritën jeshile”, SHBA miraton marrëveshjen e huasë prej 302 milionë dollarësh për mbrojtjen shqiptare
“Sot, Shtetet e Bashkuara kanë kënaqësinë të njoftojnë ratifikimin dhe nënshkrimin nga Shqipëria të një kredie të re prej 302 milionë dollarësh në kuadër të programit Foreign Military Fund (FMF), e cila do të mbështesë përparimin e Shqipërisë drejt përmbushjes së Angazhimit të Hagës për Mbrojtjen, që parashikon rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen në 5 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) deri në vitin 2035“, shprehet Ambasada amerikane në Tiranë. /TCH/