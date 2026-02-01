Protesta kundër lëvizjeve të fundit të administratës amerikane në Danimarkë dhe Itali
Qindra veteranë danezë, shumë prej të cilëve luftuan përkrah trupave amerikane, organizuan një protestë të heshtur të shtunën jashtë ambasadës amerikane në Kopenhagë.
Demonstrata u zhvillua mbi komentet e administratës Trump që minimizuan kontributet e tyre luftarake dhe mbi kërcënimet për të marrë kontrollin e Grenlandës.
Mbledhja filloi në fortesën Kastellet të Kopenhagës, një vend historik që përdoret ende nga ushtria, nga ku ata marshuan drejt ambasadës aty pranë duke mbajtur flamuj danezë, transmeton Telegrafi.
"Danimarka ka qëndruar gjithmonë krah për krah me SHBA-në dhe ne kemi qenë të pranishëm në zonat e krizës në botë kur SHBA-të na kanë kërkuar ta bëjmë këtë", tha grupi danez Veterans & Veteran Support, grupi që organizoi protestën, në një deklaratë.
"Ndihemi të zhgënjyer dhe të tallur nga administrata Trump. Fjalët nuk mund ta përshkruajnë sa shumë na dhemb që kontributet dhe sakrificat e Danimarkës në luftën për demokraci, paqe dhe liri po harrohen në Shtëpinë e Bardhë", u tha ndër tjera.
Pjesëmarrësit vendosën 52 flamuj danezë jashtë ambasadës, secili me emrin e një ushtaraku të vrarë në Afganistan ose Irak. Ndërsa emrat lexoheshin me zë të lartë, disa pjesëmarrës u prekën deri në lot.
Veteranët danezë thanë se ishin të zemëruar nga deklaratat e SHBA-së që shpërfillnin të drejtën e Grenlandës për vetëvendosje, dhe shpërfillnin rolin e Danimarkës në sigurimin e sigurisë në Arktik.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, duke folur më parë këtë javë në Davos të Zvicrës, kishte shpërfillur ushtarët aleatë. "Ne kurrë nuk kemi pasur nevojë për ta, ne kurrë nuk kemi kërkuar asgjë prej tyre".
"E dini, ata do të thonë se dërguan disa trupa në Afganistan, ose këtë apo atë, dhe ata e bënë, ata qëndruan pak prapa, pak larg vijave të frontit", shtoi ai.
Një veteran, Søren Knudsen, 65 vjeç, tha se komentet kishin ofenduar shumë nga ata që shërbyen.
"Kemi disa që vuajnë nga PTSD ose të ngjashme. Dhe kemi shumë veteranë që për fat të mirë nuk vuajnë nga asgjë, por ata ende ndihen të ofenduar nga deklaratat", tha ai.
Dyzet e katër ushtarë danezë u vranë në Afganistan, numri më i lartë i vdekjeve për frymë midis forcave të koalicionit, dhe tetë të tjerë në Irak.
Diku tjetër në Evropë, protesta u zhvilluan edhe në Itali, ku qindra u mblodhën në Milano për të kundërshtuar vendosjen e agjentëve të Imigracionit dhe Doganave (ICE) të SHBA-së gjatë Lojërave Olimpike Dimërore të ardhshme.
Demonstruesit mbushën Piazza XXV Aprile, e emëruar për çlirimin e Italisë nga fashizmi nazist në vitin 1945, duke fryrë bilbila dhe duke valëvitur banderola që shkruanin "kurrë më do të thotë kurrë më për askënd" dhe "vetëm akull në Spritz", një referencë për aperitivin popullor.
Protesta u mbështet nga anëtarë të Partisë Demokratike, konfederatës sindikale CGIL dhe ANPI, e cila ruan kujtimin e rezistencës antifashiste të Italisë.
Kryebashkiaku Giuseppe Sala tha se agjentët e ICE nuk ishin të mirëpritur në Milano. Ministri i Brendshëm, Matteo Piantedosi është thirrur në Parlament për të shpjeguar vendosjen.
Lojërat Olimpike Dimërore hapen më 6 shkurt, me zëvendëspresidentin e SHBA-së, JD Vance dhe Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio midis atyre që pritet të marrin pjesë. /Telegrafi/