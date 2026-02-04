Prokuroria në Pejë: Do të intervistohen mbi 200 komisionerë të dyshuar për manipulim votash, më pas kryesuesit
Shkodran Nikçi, zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, ka bërë të ditur se deri më tani janë intervistuar rreth 30 persona, kryesisht nga komuna e Deçanit dhe Junikut, të cilët kanë qenë komisionerë dhe kanë statusin e personave të dyshuar.
Ai në emisionin FVE, shtoi se intervistimet do të vazhdojnë për mbi 200 komisionerë, si dhe për kryesuesit e qendrave të numërimit.
Ai theksoi se po grumbullohen edhe prova materiale, dhe pas intervistimit të komisionerëve dhe kryesuesve do të merren masat ligjore të parapara me Kodin e Procedurës Penale.
“Janë intervistuar deri me tani rreth 30 persona kryesisht nga komuna e Deçanit dhe Junikut që kanë qenë komisonerë, në cilësinë e personave të dyshuar ndërkaq do të procedohen tutje edhe komisonerë të tjerë nga këto dy komuna për ditën e nesërme për të pasuar me pas për intervistimin e kryesuesve. Ne kemi kompetencë territoriale në pesë komuna dhe në të gjitha këto kemi grumbulluar prova të cilat dyshohet për manipulim të votave edhe jemi duke ndërmarrë veprime hetimore. Fillimisht intervistohen komisonerët si të dyshuar, janë diku mbi 200 komisionerë që do të intervistohen me autorizimin e prokurorit të shtetit nga hetuesit e hetimeve rajonale te drejtorisë së policisë në Pejë”, ka deklaruar ai.
Në pyetjen nëse do të përfshihet edhe komuna e Pejës, zëdhënësi u shpreh se Prokuroria në Pejë po ndërmerr veprime hetimore, duke shtuar se puna më voluminoze do të jetë pikërisht në këtë komunë.
Ndërsa në pyetjen për lirim të të intervistuarve, Nikçi tha se nuk është e qartë nëse intervistimi ka përfunduar plotësisht.