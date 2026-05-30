“Me 7 qershor bashkë vulosim fitoren”-Bardhyl Hasanpapaj falënderon qytetarët e Junikut
Kandidati për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Bardhyl Hasanpapaj, ka shprehur mirënjohje për pritjen dhe mbështetjen që mori gjatë takimit me qytetarët në Junik.
Përmes një postimi në rrjete sociale, Hasanpapaj e cilësoi atmosferën në Junik si të jashtëzakonshme, duke falënderuar qytetarët për mikpritjen.
“Junik, faleminderit nga zemra për mikpritjen dhe atmosferën e mrekullueshme”, ka shkruar ai.
Hasanpapaj u shpreh optimist për rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit, duke bërë thirrje për mobilizim dhe mbështetje.
“Me 7 qershor, bashkë vulosim fitoren”, deklaroi kandidati i LDK-së.