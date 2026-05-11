Prokuroria kërkon rishikim të vendimit për lirimin nga akuzat të babait të Vanja Gjorçeskës
Gjykata e Apelit sot shqyrtoi ankesat në lidhje me vendimin për vrasjen e 14-vjeçares Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit nga Velesi.
Për këtë akt të shëmtuar, Ljupço Palevski, Velibor Manev, Bore Videvski dhe Vllatko Keshishev u dënuan me burgim të përjetshëm.
Megjithatë, ata kërkuan që vendimi i shkallës së parë të rrëzohej dhe procedura të kthehej për rigjykim.
Njëkohësisht, Prokuroria kërkon që të rishqyrtohet vendimi për lirimin nga akuzat të babait të Vanja Gjorçevskës, Aleksandar.
Darko Jakimovski, prokurori i lartë publik, theksoi se Gjorçeski kishte ndarë informacionin se Vanja do të shkonte në shkollë vetëm, informacion që, sipas prokurorisë, e dinin vetëm anëtarët më të afërt të familjes.
Vlladimir Tufegxhiç, avokati i Aleksandar Gjorçevskit, tha se nuk kishte prova për përfshirjen e tij në rrëmbim ose vrasje, duke theksuar se nuk kishte komunikim midis Aleksandarit dhe të pandehurve të tjerë./Telegrafi/