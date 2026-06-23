Projekti i gazit amerikan, Hoti: Kosova nuk guxon të largohet nga rruga që e ka sjellë deri këtu, heshtja nuk është opsion
Ish kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti ka folur sërish për projektin e gazit amerikan, gjersa thekson se në një kohë kur Qeveria po e kundërshton këtë projekt, heshtja nuk është opsion.
Ish kryeministri nga radhët e LDK-së, në një postim në Facebook thekson se çështja e projektit të gazit është shumë më e madhe dhe më serioze sesa po paraqitet sot.
Lexoni të plotë postimin e Hotit:
Të dashur qytetarë dhe miq,
Çështja e projektit të gazit është shumë më e madhe dhe më serioze sesa po paraqitet sot. Kjo nuk është vetëm një çështje infrastrukture apo energjie është një provë e qartë për orientimin strategjik të Kosovës dhe për raportin tonë me aleatin tonë historik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në një kohë kur qeveria po e kundërshton këtë projekt, heshtja nuk është opsion. Reagimi qytetar është i domosdoshëm për të treguar se populli i Kosovës mbetet fuqishëm i rreshtuar krah aleancës me SHBA-në dhe vlerave euroatlantike.
Kosova nuk guxon të largohet nga rruga që e ka sjellë deri këtu. Ky është moment për zërin e qytetarëve. /Telegrafi/