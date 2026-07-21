KEDS paralajmëron: Moti i keq mund të shkaktojë ndërprerje të energjisë elektrike
KEDS Energy ka njoftuar se kushtet e pafavorshme atmosferike, të karakterizuara nga erëra të forta, reshje të dendura shiu dhe breshër, mund të ndikojnë në stabilitetin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke shkaktuar ndërprerje të përkohshme të furnizimit.
Sipas njoftimit të kompanisë, ekipet teknike janë angazhuar në terren me kapacitete të shtuara dhe po monitorojnë vazhdimisht gjendjen, me qëllim që të ndërhyjnë sa më shpejt në rast të dëmtimeve në rrjet.
"Kushtet atmosferike mund të ndikojnë drejtpërdrejt në rrjetin e shpërndarjes, ndërsa ekipet tona janë të gatshme për intervenim të menjëhershëm dhe rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me energji elektrike", thuhet në njoftimin e KEDS.
Kompania u ka bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptim në rast të ndërprerjeve të përkohshme, duke theksuar se prioritet mbetet siguria dhe rikthimi i energjisë në kohën më të shkurtër të mundshme. /Telegrafi/