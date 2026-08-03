Eksportet e Turqisë arritën një rekord prej 25.6 miliardë dollarësh në korrik
Eksportet e Turqisë u rritën me 2,9% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 25,6 miliardë dollarë në korrik, duke shënuar shifrën më të lartë të eksportit të regjistruar ndonjëherë për këtë muaj, tha të hënën ministri i Tregtisë, Omer Bolat.
Importet u rritën me 5.2% nga një vit më parë në gati 33 miliardë dollarë, ndërsa vëllimi i tregtisë së jashtme të vendit u zgjerua me 4.1% në 58.6 miliardë dollarë, tha Bolat në një konferencë për shtyp në Ankara.
Deficiti i tregtisë së jashtme u zgjerua me 14% në 7.37 miliardë dollarë, krahasuar me 6.46 miliardë dollarë në korrik 2025.
Raporti i mbulimit të eksportit me importin ra me 1.7 pikë përqindjeje në 77.7%.
Gjatë periudhës janar-korrik, eksportet u rritën me 3.4% nga viti në vit në 161.6 miliardë dollarë, ndërsa importet u rritën me 4.7% në 222.1 miliardë dollarë.
Deficiti i tregtisë së jashtme shtatëmujor u rrit me 8.2% në 60.5 miliardë dollarë, me vëllimin total të tregtisë që u rrit me 4.1% në 383.7 miliardë dollarë.
Raporti i mbulimit të eksportit me importin ishte 72.8%, nga 73.6% në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Eksportet vjetore arritën një nivel rekord prej 278.6 miliardë dollarësh që nga korriku, duke u rritur me 3.4% nga periudha 12-mujore e mëparshme, tha Bolat.
Importet vjetore u rritën me 4.9% në 375.3 miliardë dollarë, ndërsa deficiti i tregtisë së jashtme u rrit me 9.5% në 96.8 miliardë dollarë, shkruan AA.
Vëllimi vjetor i tregtisë së jashtme u rrit me 4.3% në 653.9 miliardë dollarë, ndërsa raporti i mbulimit të eksporteve ndaj importeve ra në 74.2% nga 75.3%. /KP/