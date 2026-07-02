Profecia e Maradonës: Ai parashikoi saktësisht se çfarë do të ndodhte në Kupën e Botës
Diego Maradona, një nga legjendat më të mëdha të futbollit, në vitin 2018, bëri një parashikim çuditërisht të saktë në lidhje me Kupën e Botës, që aktualisht po mbahet në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Legjenda argjentinase pretendoi në atë kohë se organizatorët do të donin të prezantonin katër pjesë për qëllime reklamimi. Tetë vjet më vonë, duket se ai kishte të drejtë.
Maradona ishte skeptik në lidhje me Amerikën e Veriut që do të organizonte Kupën e Botës në vitin 2018, duke parashikuar se interesat komerciale do të mbizotëronin mbi frymën e sportit.
"Nuk më pëlqen, nuk ka pasion. Kanadezët do të jenë skiatorë të mirë dhe amerikanët donin të fusnin katër çerekë 25-minutëshe për reklamim. Në fund, do të luajmë 100 minuta", kishte thënë Maradona duke qeshur.
🇦🇷🗣️ Back in 2018, Diego Maradona was asked about USA hosting the World Cup in 2026. This is what he said:
"They will divide the game into four halves instead of two to insert advertisements.
Compare it, you will see, they have no passion for football, Americans want to divide… pic.twitter.com/hdmyfNwm6f
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 2, 2026
Parashikimi i tij doli i saktë. Ndërsa formati i garës nuk u ndryshua fjalë për fjalë në katër pjesë, u futën pushime për t'u lejuar lojtarëve të hidratoheshin për shkak të temperaturave të larta.
Këto rezultuan të ishin mundësi perfekte për reklama televizive. Përveç kësaj, ndeshjet me pagesa të mëdha për gjyqtarët tani zgjasin rregullisht të paktën 100 minuta, ashtu siç kishte njoftuar legjenda argjentinase.
Maradona ende konsiderohet nga shumë njerëz si futbollisti më i madh i të gjitha kohërave. Fituesi i Kupës së Botës në vitin 1986 me Argjentinën vdiq në vitin 2020 pasi pësoi një arrest kardiorespirator në shtëpinë e tij ku po shërohej nga një operacion i kohëve të fundit në tru për të hequr një mpiksje gjaku. /Telegrafi/