Produkti i më ri në Popeyes Kosova - Voodoo Sandwich
Popeyes Kosova vjen me një sandwich të ri - Voodoo Sandwich, një kombinim që tërheqë vëmendjen e adhuruesve të shijeve më të forta dhe të dallueshme.
Sandwich-i përbëhet nga brioche bun i butë, fileto pule krokante, salcë Voodoo, qepë të njoma (spring onions) dhe pickles, duke krijuar një kontrast mes teksturës crunchy dhe elementeve më të freskëta. Në ofertë vjen në dy versione - mild dhe spicy - duke u përshtatur me preferencat e ndryshme të konsumatorëve.
Ky produkt i ri vjen si pjesë e zgjerimit të menusë së Popeyes në Kosovë, duke reflektuar trendin e rritjes së kërkesës për shije më të theksuara dhe kombinime më të guximshme në fast food. Sipas përshkrimit të produktit, fokusi është te balanca mes shijes pikante, ëmbëlsisë së lehtë nga buka brioche dhe freskisë që sjellin përbërësit shtesë.
Voodoo Sandwich është tashmë i disponueshëm në pikat e Popeyes në Kosovë, ku klientët mund ta provojnë në versionin që i përshtatet më shumë shijes së tyre më i butë ose më pikant.