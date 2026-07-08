Problemet me penalltitë e qendërmbrojtësve në Kupën e Botës 2026: Pesë nga gjashtë gjuajtësit dështuan në të njëjtën mënyrë
A keni vënë re një trend në Kupën e Botës 2026 ku mbrojtësit qendrorë po shkojnë gjithnjë e më shumë drejt pikës së penalltisë? Por, ky vendim i ka zhgënjyer shumë shpesh trajnerët.
Le të hedhim një vështrim prapa në çdo rast kur qendërmbrojtësit vendosën të merrnin përsipër përgjegjësinë dhe të përpiqeshin ta mposhtnin portierin nga penalltia, veçanërisht pasi përballja e mbrëmshme midis Zvicrës dhe Kolumbisë shënoi herën e gjashtë që kjo ndodh në turneun e këtij viti.
Si pasojë, mbrojtësit qendrorë janë barazuar me sulmuesit për numrin e penalltive të humbura në Kupën e Botës 2026 - me nga 6 secili. Nëse trajnerët vazhdojnë t'u caktojnë qendërmbrojtësve detyrat e penalltive, ata rrezikojnë të eliminohen plotësisht nga turneu.
Kush janë mbrojtësit anti-heronj?
Manuel Akanji – Zvicër
Mbrojtësi vazhdoi serinë e tij zhgënjyese, duke humbur penalltitë në Euro 2020, Euro 2024 dhe tani në Kupën e Botës 2026.
Ai e goditi topin në stilin e Gabriel Magalhaes në finalen e Ligës së Kampionëve të këtij viti - duke u mbështetur te fuqia e pastër dhe duke e dërguar atë shumë lart.
Davinson Sanchez – Kolumbi
Sanchez zgjodhi të gjuante me fuqi në një mënyrë të ngjashme dhe e humbi plotësisht. Ndërsa humbja e Akanjit nuk i kushtoi ekipit të tij një vend në raundin tjetër, ishte krejt e kundërta për Davinson.
Ai u bë një nga antiheronjtë kryesorë të gjuajtjeve të penalltive kundër Zvicrës, duke siguruar në fund të fundit që ekipi i tij të shkonte në shtëpi për të parë pjesën tjetër të Kupës së Botës në televizor.
Jonathan Tah – Gjermani
Një tjetër lojtar i cili, në vend që të gjente rrjetën, në një farë mënyre shënoi nivelin e sipërm të stadiumit amerikan. Në ndeshjen kundër Paraguait, mbrojtësi mund të kishte qenë shpëtimtari, por goditja e tij me kokë në kohën shtesë u anulua për shkak të një faulli.
Kur erdhi momenti për të shpëtuar gjermanët në gjuajtjet e penalltive, ai përdori fuqinë maksimale dhe gaboi, duke e hedhur topin shumë larg portës.
Fabian Balbuena – Paraguai
Ndërkohë, mbrojtësi tjetër dhe shoku i tij në fatkeqësi në fakt kaloi në raundin tjetër - megjithëse ai personalisht kishte pak të bënte me atë sukses.
Balbuena u bë një tjetër lojtar në këtë Kupë Bote që humbi penalltinë. Edhe pse goditja e tij ndryshonte në stil nga të tjerët, ai prapë nuk arriti të shndërronte gol.
Harry Souttar – Australi
Australianët kishin të gjitha shanset për të eliminuar Egjiptin në fazën e 1/16-tës. Ata madje e çuan ndeshjen në gjuajtje penalltish, por ekzekutimi i tyre i dështoi në momentin vendimtar.
Mbrojtësi Harry Souttar vendosi të tregonte cilësitë e tij të lidershipit dhe të jepte një shembull se si të gjuante një penallti. Megjithatë, do të kishte qenë më mirë nëse ai nuk do të kishte dalë fare drejt topit.
Duke qenë australiani i parë që u nis, humbja e tij shkaktoi një seri katastrofike për shokët e tij të ekipit.
Lucas Herrington – Australi
I frymëzuar nga goditja e kapitenit të tij, Lucas ndoqi të njëjtën rrugë për t'u bërë një tjetër shpirt i pafat në skuadrën australiane.
Egjiptianët as nuk mund ta imagjinonin se mbrojtësit e Australisë do të bënin gjithçka që kishin në dorë për të siguruar që Faraonët të përparonin në fazën tjetër. /Telegrafi/