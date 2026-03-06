Probleme me zinxhirin e furnizimit në Dubai shkaku i luftës në Iran - ushqime vetëm edhe për 10 ditë
Stoku i ushqimit në Dubai mund të zgjasë vetëm 10 ditë për shkak të luftës në Lindjen e Mesme.
Luftimet në Lindjen e Mesme po kërcënojnë furnizimin me ushqim të Dubait, pasi stoku aktual i produkteve të freskëta mund të mjaftojë vetëm për rreth 10 ditë.
Shkaku nuk është mungesa e parave, por ndërprerjet në zinxhirët e furnizimit për shkak të konflikteve rajonale me Iranin.
Stefan Paul, drejtori i kompanisë Kuehne and Nagel, në një intervistë për televizionin zviceran SRF, bazoi paralajmërimin vetëm mbi të dhënat reale nga zinxhirët e furnizimit të kompanisë së tij, shkruajnë mediat.
Ai tha se Dubai dhe pjesa më e madhe e Gjirit Persik importojnë 80–90 për qind të ushqimeve, ndërsa rreth 70 për qind e produkteve për këto vende kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit.
Problemet u përkeqësuan kur ky ngushticë kyçe u mbyll për trafikun komercial më 28 shkurt. Ndërkohë, kapaciteti i transportit ajror drejt Lindjes së Mesme ra me 22 për qind midis 28 shkurtit dhe 3 marsit, sipas të dhënave të kompanisë Aevean, të publikuara nga Reuters.
Luka Jebel Ali, qendra kryesore rajonale për importin e produkteve të gatshme, e cila shërben 50 milionë njerëz në Gjirin Persik, u godit nga sulmet dhe operacionet u pezulluan, duke rifilluar pjesërisht vetëm më 5 mars.
Ekspertët paralajmërojnë se me mbylljen e rrugëve detare, shkatërrimin e transportit ajror dhe goditjen e portit kryesor, Dubai rrezikon të përballet me mungesa serioze të ushqimeve të freskëta brenda vetëm dhjetë ditëve. /Telegrafi/