Prishtina pret liderët e sektorit financiar: Kosova Finance Forum 2026, kryefjalë!
Kosova Finance Forum 2026 do të mbledhë më 27 dhe 28 prill në Prishtinë përfaqësues të institucioneve financiare ndërkombëtare, politikëbërës dhe ekspertë të ekonomisë për të diskutuar zhvillimin e tregjeve financiare dhe mundësitë për mobilizimin e kapitalit në Ballkanin Perëndimor.
Edicioni i dytë i këtij forumi zhvillohet nën temën “Ndërtimi i besimit në tregjet financiare të Ballkanit Perëndimor”, duke adresuar një nga çështjet më të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të rajonit: krijimin e një mjedisi më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm për investime afatgjata dhe bashkëpunim rajonal.
Në edicionin e këtij viti pritet të marrin pjesë më shumë se 50 folës nga rajoni dhe nga arena ndërkombëtare financiare, duke sjellë perspektiva dhe përvoja të ndryshme mbi zhvillimin e tregjeve financiare dhe investimet në rajon.
Në mesin e folësve të konfirmuar janë përfaqësues të institucioneve më të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë: Kristina Kanapinskaitė, Shefe e Divizionit për Kreditim në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në Bankën Evropiane të Investimeve, Sebastian Sosa, Përfaqësues Rajonal Rezident i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Ballkanin Perëndimor, si dhe Amer Kapetanovic, Sekretar i Përgjithshëm i Regional Cooperation Council, pa lënë anash guvernatorë të bankave qendrore dhe ministra nga vendet e Ballkanit Perëndimor, duke e bërë këtë një nga takimet më të rëndësishme të dialogut zhvillimor në rajon.
Përmes këtij forumi, Kosova synon të luajë një rol më aktiv në avancimin e dialogut financiar në rajon dhe në krijimin e lidhjeve më të forta mes sektorit publik, institucioneve financiare dhe investitorëve ndërkombëtarë. Një sistem financiar i qëndrueshëm dhe i besueshëm krijon më shumë mundësi për bizneset dhe zhvillimin ekonomik, duke kontribuar drejtpërdrejt edhe në mirëqenien e qytetarëve.
