Në Prishtinë po mbahen homazhe dhe nderime për dëshmorët që ranë për lirinë e vendit, me rastin e 18 Prillit, Ditës së Dëshmorëve të komunës.

Aktivitetet e Komunës së Prishtinës me rastin e 18 Prillit, Ditës së Dëshmorëve të kësaj komune, nisën me homazhe në Kompleksin e Varrezave të Dëshmorëve në Velani, për të vazhduar më pas para shtatores së heroit Zahir Pajaziti.

Përfaqësues të institucioneve, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë të shumtë u mblodhën për të vendosur kurora lulesh dhe për të bërë nderime pranë varrezave të dëshmorëve.

Me këtë rast, i pari i Prishtinës, Përparim Rama, përkujtoi sakrificën e atyre që dhanë jetën për liri, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike.

Gjatë homazheve u theksua se dëshmorët mbeten themeli i lirisë.

LajmeRajoni i PrishtinësPrishtinaPrishtina