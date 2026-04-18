Prishtina përkujton dëshmorët me nderime dhe homazhe
Në Prishtinë po mbahen homazhe dhe nderime për dëshmorët që ranë për lirinë e vendit, me rastin e 18 Prillit, Ditës së Dëshmorëve të komunës.
Aktivitetet e Komunës së Prishtinës me rastin e 18 Prillit, Ditës së Dëshmorëve të kësaj komune, nisën me homazhe në Kompleksin e Varrezave të Dëshmorëve në Velani, për të vazhduar më pas para shtatores së heroit Zahir Pajaziti.
Përfaqësues të institucioneve, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë të shumtë u mblodhën për të vendosur kurora lulesh dhe për të bërë nderime pranë varrezave të dëshmorëve.
Me këtë rast, i pari i Prishtinës, Përparim Rama, përkujtoi sakrificën e atyre që dhanë jetën për liri, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike.
Gjatë homazheve u theksua se dëshmorët mbeten themeli i lirisë.