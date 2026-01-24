Prishtina kthehet te fitorja, triumfon ndaj Rahovecit
KB Prishtina i është rikthyer fitores në Superligën e Kosovës në basketboll pas një serie prej tri humbjesh radhazi, duke marrë një triumf të rëndësishëm ndaj Rahovecit 029.
Në ndeshjen e zhvilluar të shtunën në palestrën “Mizahir Isma”, Prishtina e mposhti Rahovecin 029 me rezultat 68:59, në kuadër të xhiros së 17-të të kampionatit. Kjo fitore vjen vetëm pak ditë pasi skuadra kryeqytetase siguroi edhe kualifikimin në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës, duke i dhënë fund një periudhe jo të lehtë në kampionat.
Takimi nisi më mirë për Rahovecin 029, i cili e fitoi çerekun e parë me rezultat 14:13. Megjithatë, Prishtina reagoi fuqishëm në vazhdim, duke marrë kontrollin e lojës dhe duke fituar çerekun e dytë 23:20, si dhe të tretin 22:13, diferencë që rezultoi vendimtare për epilogun e ndeshjes. Çerekun e fundit e fitoi Rahoveci 029 me rezultat 12:10, por kjo nuk mjaftoi për ta rrezikuar fitoren e vendasve.
Te Sigal Prishtina u dallua Adrio Bailey, i cili regjistroi një paraqitje të kompletuar me nëntë pikë, 12 kërcime dhe pesë asistime. Kontribut të madh dha edhe Khalil Dukes, që ishte shënuesi më i mirë i ndeshjes për Prishtinën me 20 pikë, tri kërcime dhe pesë asistime.
Në anën tjetër, te Rahoveci 029 më efikasi ishte Julian Roche me 14 pikë dhe tetë kërcime./Telegrafi