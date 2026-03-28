Mesfushori Veldin Hoxha nuk ka arritur t’i mbajë lotët nga emocionet pas triumfit në Sllovaki, ndërsa është i sigurt se edhe një stadium me 140 mijë tifozë do të mbushej për finalen me Turqinë.

Hoxha shënoi një supergol në triumfin 3-4 të Kosovës në Bratislavë, ndërsa pritet të jetë nga minuta e parë edhe në finalen e play-offit ndaj Turqisë.

Në një intervistë të fundit për mediumin kroat “novilist.hr”, Hoxha e vlerësoi si të papërshkrueshme ndjenjën e golit dhe fitores me Sllovakinë.

“Faleminderit të gjithë njerëzve të Rijekas për urimet e shumta, është çmenduri këtu. Ndjenja në Sllovaki ishte thuajse se kur luajta për herë të parë dhe kur shënova për Rijekan. Literalisht e pabesueshme. Tani ishte goli im i parë për Kosovën”.

“Kur gjyqtari dha fishkëllimën e fundit... lotët e gëzimit dhe bërtiturat erdhën prej lumturisë. Nisën të dalin vetë. Ishin emocione të pakontrolluara, plot gëzim”.

“Ishte e pabesueshme ta shihja lajmin e New York Times dhe në titull thoshte “Çfarë momenti për Hoxhën që shënoi golin e parë për Kosovën”. Kur arritëm në Prishtinë shkuam direkt në hotel. I shikuam pamjet, pas fitores qyteti ishte në kaos të plot, çmenduri e madhe”.

I pyetur se çfarë do të ndodhë me Turqinë, Hoxha është i sigurt se edhe stadiumi me 140 mijë ulëse do të ishte i mbushur nga tifozët e Kosovës.

“Njerëzit nga Federata thonë “Do të ishte plotë edhe nëse do të kishim 10 herë kapacitetin e kësaj”. Edhe nëse kishim kapacitetin me 140 mijë ulëse, të gjitha biletat do të shiteshin për 1 minutë. Do të jetë çmenduri, por ne lojtarët jemi të qetë. Tjetër hap drejt Kupës së Botës”, nënvizoi ai.

Kujtojmë, përballja mes Kosovës dhe Turqisë do të zhvillohet të martën nga ora 20:45.

