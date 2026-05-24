Prishtina i shpëton barazhit, fiton te Ballkani
Prishtina i ka arkëtuar pikët e plota në sfidën e vështirë ndaj Ballkanit, në kuadër të xhiros së 35-të në Superligën e Kosovës.
“Bardhëkaltërit” triumfuan me rezultat 0-2 në udhëtim në Suharekë, sfidën që ishte mjaft e baraspeshuar.
Leutrim Kryeziu u tregua i saktë nga pika e bardhë për të kaluar Prishtinën në epërsi (9’).
Ballkani megjithatë arriti të këndellet për të shënuar përmes Valentin Serebe (44’).
Sidoqoftë, heroi i Prishtinës ishte talenti Rin Ahmeti që shënoi një tjetër gol të bukur (70’).
Prishtina me këtë fitore ngjitët në pozitën e katërt me 49 pikë ndërsa Ballkani qëndron në vendin e dytë me 58 sosh./Telegrafi/