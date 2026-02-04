Prishtina e Re me mision mbijetesën, zyrtarizon katër transferime
Prishtina e Re e ka mbyllur në vendin e fundit stinorin vjeshtor në Superligë, por nuk janë dorëzuar sa i përket mbijetesës.
Kryeqytetasit e rinj duan të mbijetojnë në Superligë dhe kanë bërë disa transferime të rëndësishme, ku tanimë kanë prezantuar katër prej tyre.
Sulmuesi Ibrahim Kargbo Jr është bashkuar me bardhekaltëritt pas një eksperience në Ukrainë te Dynamo Kiev, Slloveni te Celje e Bjellorusi te BATE Borisov.
Skuadrës që drejtohet nga Qëndrim Kida i janë bashkuar edhe mbrojtësi anësorë Leart Zekolli si dhe mbrojtësi me përvojë Arbër Prekazi.
E për krahun e majtë të mbrojtjes, përforcimi vjen nga Sllovenia me Dejan Trakovskin, i cili ka një karrierë të pasur në skuadrat si Maribor, Twente e Puskas Akademia. /Telegrafi/
