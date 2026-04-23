Prishtina 01 – Liqeni, finalja e madhe për trofeun e Kupës së Kosovës në futsall
Finalja është vendosur dhe skena është gati për spektakël. FC Prishtina 01 dhe FC Liqeni do të përballen në aktin final të Kupës së Kosovës, në një duel që premton intensitet dhe histori.
Ndeshja do të zhvillohet në Pallati i Rinisë dhe Sporteve, më 29 prill nga ora 20:00, aty ku pritet një atmosferë elektrizuese dhe tribuna të mbushura për këtë përballje të madhe.
Në njërën anë është Prishtina 01, një skuadër që e njeh shumë mirë këtë trofe. Me katër triumfe në vitet e fundit, ata vijnë si kampionët dominues dhe synojnë ta konfirmojnë sërish fuqinë e tyre në futsallin kosovar.
Në anën tjetër qëndron Liqeni, një ekip që di si të fitojë finale. Triumfi i tyre në sezonin 2020/21 mbetet një kujtim i freskët dhe motiv i madh për të rikthyer kupën në duart e tyre.
Dy skuadra kampione, dy histori të forta dhe një trofe në lojë. Kjo nuk është thjesht një finale, është përplasja e krenarisë, traditës dhe ambicies. /Telegrafi/