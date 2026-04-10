Kosova fiton me rezultat bindës ndaj Austrisë në futsall dhe kalon tutje
Kombëtarja e Kosovës në futsall ka vazhduar formën e jashtëzakonshme në kualifikimet për Kupën e Botës 2028, duke regjistruar një tjetër fitore bindëse.
Pas triumfit spektakolar 11-0 të enjten, “Dardanët” të premten në Igalo të Malit të Zi mposhtën edhe Austria national futsal team me rezultatin 6:3, duke siguruar matematikisht kalimin në raundin kryesor të kualifikimeve.
Skuadra e drejtuar nga përzgjedhësi Agon Ramadani e mbylli pjesën e parë me epërsi 2-1, ndërsa në pjesën e dytë rriti ndjeshëm ritmin e lojës dhe e thelloi avantazhin deri në fitoren përfundimtare me tre gola diferencë.
Kapiteni Ramadan Alaj ishte figura kryesore e ndeshjes, duke realizuar plot katër gola. Ndërkohë, në listën e shënuesve u regjistruan edhe Shefki Kameri dhe Shqiprim Imeri, të cilët kontribuuan me nga një gol secili.
Me këtë fitore, Kosova siguron kalimin në raundin kryesor me dy fitore nga dy ndeshje, duke konfirmuar formën shumë të mirë në këtë fazë të kualifikimeve.
Austria mbetet pa pikë pas dy ndeshjeve, pasi më herët ishte mposhtur edhe nga nikoqirja Mali i Zi me rezultatin 3-2.
Tani, Kosova do të luajë për vendin e parë në Grupin D pikërisht ndaj Malit të Zi. Ky duel vendimtar zhvillohet të dielën në orën 19:30./Telegrafi/