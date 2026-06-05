Drenica – Prishtina 01, sot luhet finalja e parë në Superligën e Kosovës në futsall
Sot (e premte) do të nis seria finale e ‘play-off’- it në Superligën e Kosovës në futsall, ku do të ndeshen FC Drenica dhe FC Prishtina 01.
Dy ekipet më të mira në Kosovë vitet e fundit, Drenica dhe Prishtina 01, do të luftojnë për kurorën e më të mirit për edicionin 2025/26.
Drenica vjen në finale pasi mposhti Shtimjën ’26 pas dy ndeshjeve në gjysmëfinale, ndërsa Prishtina 01 mposhti Liqenin pas tri përballjeve.
Finalja e parë zhvillohet që zhvillohet sot (e premte), fillon nga ora 21:00 dhe lihet në palestrën "Ilaz Kodra" në Skenderaj.
Vlen të theksohet se, Drenica dhe Prishtina 01 kanë luajtur edhe sezonin e kaluar në finalen e Superligës së Kosovës në futsall, ku në fund trofeun e fituan prishtinasit. /Telegrafi/