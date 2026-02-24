Prisheni agjërimin me hurma, OBSH jep këshilla se si të shmangni urthin në iftar
Ramazani është një muaj i shenjtë gjatë të cilit njerëzit agjërojnë nga agimi deri në perëndim të diellit, dhe një ditë e gjatë pa ushqim apo ujë mund t’ju bëjë natyrshëm shumë të uritur në iftar.
Për sa i përket agjërimit, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka ndarë disa këshilla të thjeshta, për ata që agjërojnë, dhe në veçanti se si ta shmangni urthin gjatë iftarit.
Përmes një postimi në Instagram, ata renditen këto këshilla, të cilat do të mund t’ju ndihmojnë.
-Prisheni agjërimin me ushqime që treten lehtë, si hurmat, dhe më pas bëni një pushim prej 10 minutash.
-Mos e teproni me ushqimin;
Shmangni ushqimet e skuqura thellë, me shumë vaj dhe me yndyrë, pasi mund të shkaktojnë refluks acid dhe simptoma të tretjes së keqe.
