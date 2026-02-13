Prindërit që i bëjnë fëmijët të ndihen të dashur edhe kur janë të rraskapitur, bëjnë këto gjëra të vogla
Çdo prind dëshiron të lidhet me fëmijët e tij në një mënyrë kuptimplotë, por kjo dëshirë shpesh bie ndesh me realitetin e jetës së tyre të ngarkuar dhe plot stres.
Disa kanë disa fëmijë, disa kanë një punë me kohë të plotë dhe shumë kërkuese; të gjithë kemi punë shtëpie, dokumente për të sistemuar dhe një sërë detyrash të tjera mbi supe.
Në vend që të prisni derisa të jeni më pak të zënë për të kaluar kohë cilësore me fëmijët tuaj, ja disa mënyra për t’u afruar me ta edhe kur ndiheni krejtësisht të rraskapitur, sipas ekspertes Samantha Rodman Whiten.
Prindërit që i bëjnë fëmijët të ndihen të dashur edhe kur janë të lodhur, bëjnë këto gjëra të vogla
Lidhen përmes netëve të filmit
Në vend që të shikoni gjithmonë atë që zgjedhin fëmijët, mund të krijoni lidhje duke parë filma që ju i keni pëlqyer kur ishit fëmijë. Me shumë mundësi do t’ju duhet të shpjegoni shumë gjëra rreth botës së asaj kohe, si për shembull mungesën e telefonave celularë, dhe këto bëhen njëkohësisht mundësi mësimi dhe afrimi.
Shikojnë fotografi të vjetra së bashku
Nëse keni Google Photos apo edhe albume fotografish, t’i shikoni ato me fëmijët është diçka nga e cila ata nuk lodhen kurrë. Përfitimi shtesë është se ndiheni edhe më të afërt kur kujtoni ngjarje të veçanta, si festa ditëlindjesh apo pushime.
I përfshijnë fëmijët në punët e përditshme
Fëmijëve u pëlqen të ndihmojnë, dhe për disa prindër të tjerë tip “perfeksionist”, është më e lehtë të krijosh lidhje dhe të bisedosh me fëmijët kur njëkohësisht po bën diçka produktive që gjithsesi duhet ta bësh. Nëse jeni duke gatuar apo duke palosur rrobat, fëmijët mund t’ju ndihmojnë. Ata mësojnë vlerën e bashkëpunimit në familje, ndërkohë që kanë mundësinë t’ju tregojnë për ditën e tyre.
Luajnë lojëra të shkurtra dhe që kërkojnë pak energji
Ka shumë lojëra shumë të shkurtra që prindërit mund t’i fusin gjatë ditës, që kërkojnë shumë pak energji dhe që fëmijët gjithsesi i shijojnë.
Tregojnë histori nga fëmijëria e tyre
Fëmijëve u pëlqen të dëgjojnë histori nga fëmijëria apo rinia juaj, veçanërisht nëse janë qesharake ose përfshijnë momente kur keni dështuar në mënyrë spektakolare (ose të dyja bashkë për një histori edhe më argëtuese). Shumë prindër nuk u tregojnë fëmijëve pothuajse asgjë për të kaluarën e tyre, dhe kjo është një humbje për fëmijët që duan t’i njohin më mirë.
Historitë zgjasin vetëm disa minuta për t’u treguar, por fëmijët i mbajnë mend për shumë kohë. Një përfitim shtesë: nëse bëni përpjekje të vetëdijshme për t’u treguar rregullisht histori nga fëmijëria apo adoleshenca juaj, sidomos ato ku keni gabuar në diçka, ata do të ndihen më rehat t’ju tregojnë për problemet dhe dështimet e tyre, tani dhe më vonë në jetë.
I marrin fëmijët me vete për të kryer punë
Merrini fëmijët me vete kur shkoni për të kryer punë apo blerje, nëse është e mundur; është një kohë shumë e mirë për t’u afruar, sidomos për prindërit e stresuar, sepse gjithsesi këto gjëra duhen bërë dhe mund të kombinoni produktivitetin me kohën e kaluar së bashku dhe bisedën.
Shpesh prindërit i lënë fëmijët në shtëpi ose në kujdes pas shkolle kur dalin për punë, duke menduar se po i kursejnë nga diçka e lodhshme, dhe më pas ndihen me pendesë në fund të ditës që nuk kaluan shumë kohë cilësore me ta. Çdo gjë mund të paraqitet në mënyrë pozitive; nëse e konsideroni p.sh. shkuarjen bashkë për të bërë pazarin si “kohë afrimi”, atëherë edhe fëmija juaj do të mësojë ta shohë në të njëjtën mënyrë.