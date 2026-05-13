Prezantohet Sony Xperia 1 VIII me sensor telefoto më të madh 48MP, Snapdragon 8 Elite Gen 5
Sony Xperia 1 VIII i ri ka një sensor të ri 1/1.56” brenda kamerës së tij telefoto - është katër herë më i madh se sensori brenda modelit Mark 7 dhe ka edhe katër herë më shumë rezolucion.
Modeli i ri gjithashtu ridizajnon ishullin e kamerës, kalon në çipsetin më të fundit Qualcomm, duke ruajtur ende karakteristikat e markës Xperia si hapësira e zgjerueshme e ruajtjes, porta e kufjeve 3.5 mm dhe çelësi i mbylljes me dy faza.
Le të kthehemi te kamerat - Sony ndryshoi kurs në një mënyrë të madhe. Mark 7, 6, 5 dhe 4 kishin zmadhim optik të vazhdueshëm si në një kamerë "drejto dhe fotografo". Edhe Mark 3 mund të kalonte midis dy gjatësive fokale, transmeton Telegrafi.
Xperia 1 VIII i fundit e bllokon kamerën e tij telefoto në 70 mm (zmadhim 2.9x nga lentja kryesore 24 mm). Pastaj përdor sensorin me rezolucion më të lartë 48MP për nivele më të larta zmadhimi.
Ky modul ka një aperturë f/2.8 dhe duhet të performojë më mirë në errësirë. Megjithatë, kamera Mark 7 kishte një aperturë më të gjerë f/2.3 në 3.5x. zmadhimi, i cili u ul në f/3.5 në shkallën maksimale prej 7.1x.
Modulet e tjera të kamerave janë të njëjta si më parë - kamera kryesore 48MP 1/1.35” (lente 24mm f/1.9 me OIS) dhe një kamerë ultra e gjerë 48MP 1/1.56” (lente 16mm f/2.0), plus një kamerë selfie 12MP (sensor 1/2.9”, lente 24mm f/2.0).
Sony thotë se përpunimi RAW me shumë korniza aplikohet në të gjitha kamerat, gjë që ndihmon si në zgjerimin e diapazonit dinamik ashtu edhe në uljen e zhurmës në skenat me dritë të ulët. Kjo gjithashtu shmang probleme si pikat e prera në dritë dhe hijet e shtypura.
Përveç telelentes, përmirësimi tjetër i madh i kësaj gjenerate është Snapdragon 8 Elite Gen 5, nga çipi 8 Elite i vitit të kaluar. Ky premton një rritje prej 20% të performancës së CPU-së, një GPU 23% më të shpejtë dhe deri në 20% ulje të përdorimit të energjisë.
Telefoni ka një konfigurim bazë prej 12/256GB me opsione të ndryshme që e çojnë RAM-in deri në 16GB dhe memorien e ruajtjes deri në 1TB. Përsëri, do të theksojmë vendin e kartës microSD - një gjë e rrallë këto ditë edhe në telefonat e nivelit të mesëm, e lëre më në telefonat kryesorë.
Përshpejtuesi i inteligjencës artificiale i çipit Snapdragon përdoret për funksionin Ndihmës i Kamerës AI (mundësuar nga Xperia Intelligence, Sony vëren për qëllime marke).
Kjo veçori shqyrton një skenë (duke parë subjektin, kushtet e motit dhe më shumë) për të rekomanduar se cilat cilësime duhet të ndryshohen, p.sh. tonet e ngjyrave, efektet e lenteve, etj.
Me një prekje të vetme mund të pranoni rekomandimin e inteligjencës artificiale ose mund të luani vetë me numratorët për të parë nëse mund të bëni më mirë.
Prejardhja e Walkman të Sony shprehet përmes prizës 3.5 mm për kufje - merrni audio pa humbje dhe pa vonesë dhe nuk keni nevojë as të shqetësoheni për karikimin e baterive të kufjeve. Çfarë nuk ju pëlqen?
Përveç kësaj, ka altoparlantë simetrikë majtas dhe djathtas për audio stereo pa kufje. Sony i optimizoi altoparlantët për të prodhuar bas më të thellë dhe frekuenca më të larta se më parë, si dhe për të krijuar një skenë zanore më të gjerë.
Disa gjëra që mbeten të pandryshuara - për mirë a për keq - janë ekrani (një panel LTPO 6.5" me shpejtësi rifreskimi deri në 120Hz) dhe bateria 5,000mAh.
Ekrani është i sheshtë dhe nuk ka prerje (kamera është në kornizën e sipërme), gjë që shumë do ta adhurojnë, por rezolucioni 1080p+ është në anën e ulët (sidomos për një seri dikur të njohur për ekranet e saj 4K).
Bateria ka të njëjtën mbështetje karikimi si më parë - 30W me kabllo dhe 15W pa tel. As kapaciteti i saj, as karikimi nuk ishin të shkëlqyera sipas standardeve të vitit 2025, ato duken edhe më të vjetruara tani.
Sony krijoi katër ngjyra për Xperia VIII që janë të frymëzuara nga materialet natyrore: Grafit i Zi, Iolite Argjend, Garnet Red dhe Native Gold.
Kompania gjithashtu shet një mbulesë zyrtare me një mbështetëse të integruar (që funksionon si në orientim portret ashtu edhe në horizont) dhe është bërë nga një material i tejdukshëm që është rezistent ndaj zverdhjes.
Sony Xperia 1 VIII është i disponueshëm për porosi paraprake duke filluar nga sot - mund ta gjeni nga Sony direkt ose në disa dyqane online. shitësit me pakicë. Modeli bazë 12/256GB fillon nga 1,500 euro dhe, gjatë periudhës së porosive paraprake, do të vijë me një palë kufje falas Sony WH-1000XM6.
Modeli 1TB Native Gold është i disponueshëm ekskluzivisht nga vetë Sony dhe do t'ju kushtojë 2,000 euro. Transporti do të fillojë në qershor. /Telegrafi/