Prezantohet droni i parë i prodhuar nga Ukraina dhe Gjermania bashkë
Volodymyr Zelensky ka udhëtuar për në Gjermani për të marrë pjesë në Konferencën e Sigurisë në Mynih.
Përpara takimit të tij të mundshëm me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, presidenti i Ukrainës mori dronin e parë të prodhuar bashkërisht nga Ukraina dhe Gjermania në margjinat e këtij eventi, si pjesë e një sipërmarrjeje të re ushtarake midis dy vendeve.
"Ukraina ka punuar prej kohësh për të hapur linja bashkëprodhimi në Evropë. Dhe sot - kjo linjë është funksionale. Së pari në Gjermani. Ky është një rezultat i vërtetë", tha Zelensky.
Ndryshe, shefi i NATO-s, Mark Rutte, ka folur në margjinat e Konferencës së Sigurisë në Mynih.
“Rusia po përparon në Ukrainë vetëm me ritmin e një kërmilli dhe po pëson humbje marramendëse ndërsa e bën këtë”, tha Rutte.
“Gjatë viteve të ardhshme ne do të ndërtojmë gjithnjë e më shumë një NATO të udhëhequr më shumë nga Evropa, por në të njëjtën kohë me SHBA-në absolutisht të ankoruar në organizatë”, shtoi ai. /Telegrafi/