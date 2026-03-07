Pretendon se ka punuar 16 orë në ditë për 150 persona, kuzhinierja padit Neymarin dhe kërkon dëmshpërblim të madh
Futbollisti brazilian Neymar e ka gjetur veten në qendër të një drame të re ligjore pasi ish-kuzhinierja e tij vendosi ta padisë, raporton gazeta portugeze Record.
Sipas saj, ajo ishte e ekspozuar ndaj kushteve jashtëzakonisht të vështira ndërsa punonte në shtëpinë e Neymar.
Ajo pretendon se punonte deri 16 orë çdo ditë, nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 11 të mbrëmjes, dhe se i është dashur të përgatisë ushqim për më shumë se 150 persona.
Siç pohon ajo, puna nuk përfshinte vetëm gatimin. Kuzhinierja pohon se shpesh i duhej të mbante copa mishi që peshonin deri në 10 kilogramë, si dhe pajisje të rënda kuzhine, të cilat e rrisnin më tej përpjekjen fizike.
Ajo gjithashtu pohon se ka punuar pa ditë pushimi si gjatë javës ashtu edhe në fundjavë. Sipas saj, ky ritëm pune përfundimisht çoi në probleme shëndetësore, veçanërisht me shpinën dhe ije.
Për shkak të gjithë kësaj, ajo tani po kërkon që Neymar të mbulojë shpenzimet e saj mjekësore, t'i ofrojë mbështetje financiare dhe të paguajë 43,000 euro kompensim për orët shtesë të papaguara.
Deri më tani, ylli brazilian nuk ka bërë ende një deklaratë publike në lidhje me këto akuza. /Telegrafi/