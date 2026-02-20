Pretendohet se fyeu Erdoganin, Turqia arreston gazetarin e Deutsche Welle
Autoritetet turke kanë arrestuar gazetarin hulumtues të Deutsche Welle, Alican Uludag, nën dyshimin se ka fyer presidentin Recep Tayyip Erdogan.
Uludag, i cili punon për shërbimin në gjuhën turke të Deutsche Welle, u mor nga shtëpia e tij në Ankara.
Ai akuzohet se ka publikuar mesazhe në mediat sociale që përmbajnë fyerje ndaj presidentit dhe informacion të rremë.
Gazetari, i njohur për raportimet e tij mbi drejtësinë dhe rastet e korrupsionit, më pas u transferua në Stamboll. Nëse shpallet fajtor, ai mund të përballet me deri në katër vjet burg.
Gjatë intervistimit, Uludag mohoi akuzat dhe theksoi se mesazhet përbënin kritika të ligjshme si pjesë e punës së tij gazetareske.
Organizatat për mbrojtjen e lirisë së shtypit dënuan ashpër arrestimin, duke e cilësuar atë si një sulm ndaj pavarësisë së medias dhe standardeve demokratike. /Telegrafi/