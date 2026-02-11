Presidentja Osmani mandaton Kurtin për formimin e qeverisë
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka mandatuar Albin Kurtin për kryeministër.
Kjo u bë e ditur nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani përmes një postimi në Facebook.
“Sot, në përputhje me kushtetutën e Kosovës, kam caktuar Kryeministrin Albin Kurti, mandatar për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.
I uroj suksese në udhëheqjen e Qeverisë së re dhe punë në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Ju priftë e mbara!”, shkruan Osmani. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals