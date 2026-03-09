Presidenti sirian deklaron mbështetje për përpjekjet e Libanit për të çarmatosur Hezbollahun
Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa të hënën deklaroi mbështetjen e tij për homologun e tij libanez Joseph Aoun në përpjekjet e këtij të fundit për të çarmatosur Hezbollahun.
Lufta në Lindjen e Mesme u zgjerua në Liban më 2 mars, pasi Hezbollahu i mbështetur nga Teherani qëlloi raketa drejt Izraelit në përgjigje të vrasjes së udhëheqësit suprem iranian Ali Khamenei në ditën e parë të sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit, duke shkaktuar hakmarrje izraelite.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer sulme ajrore në shkallë të gjerë në Liban dhe inkursione me trupa tokësore, duke vrarë të paktën 486 persona sipas ministrisë së shëndetësisë libaneze.
"Ne qëndrojmë përkrah Presidentit libanez Joseph Aoun në çarmatosjen e Hezbollahut", tha al-Sharaa gjatë një video-konference me zyrtarë të lartë evropianë.
Ushtria siriane ka forcuar vendosjen e trupave të saj në kufijtë e vendit me Libanin dhe Irakun, ka bërë të ditur një burim qeveritar sirian për AFP të mërkurën.
“Ne kemi përforcuar forcat tona mbrojtëse përgjatë kufirit si një masë paraprake për të parandaluar përhapjen e pasojave të konfliktit në territorin sirian dhe për të luftuar organizatat ndërkufitare dhe për t'i parandaluar ato të përdorin tokën siriane”, ka thënë më tej Sharaa.
Të hënën, Aoun akuzoi Hezbollahun se po kërkonte “kolapsimin” e shtetit libanez me vendimin e tij për të lëshuar raketa drejt Izraelit.
Hezbollahu i mbështetur nga Irani ishte një aleat i shquar i ish-presidentit sirian Bashar al-Assad, duke dërguar forca për ta ndihmuar atë në luftën civile.
Sundimi brutal i Al-Assad mori fund në dhjetor 2024 dhe ai u zëvendësua nga autoritete të reja armiqësore ndaj Hezbollahut. /Telegrafi/