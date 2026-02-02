Presidenti i Iranit urdhëron fillimin e bisedimeve me SHBA-në
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka urdhëruar fillimin e bisedimeve bërthamore me Shtetet e Bashkuara.
Kështu kanë thënë mediat lokale të hënën, pasi udhëheqësi amerikan Donald Trump tha se shpresonte për një marrëveshje për të shmangur veprimet ushtarake kundër Republikës Islamike, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Pas përgjigjes vdekjeprurëse të autoriteteve iraniane ndaj protestave antiqeveritare që arritën kulmin muajin e kaluar, Trump ka kërcënuar me veprime ushtarake dhe ka urdhëruar dërgimin e një grupi transportuesish aeroplanësh në Lindjen e Mesme.
Ndërsa ushtron presion mbi Iranin, Trump ka mbajtur qëndrimin se shpreson të arrijë një marrëveshje dhe Teherani gjithashtu ka këmbëngulur se dëshiron diplomaci, ndërsa premton një përgjigje të pakufizuar ndaj çdo agresioni.
"Presidenti Pezeshkian ka urdhëruar hapjen e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara", raportoi të hënën agjencia e lajmeve Fars, duke cituar një burim të paidentifikuar qeveritar.
"Irani dhe Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë bisedime mbi dosjen bërthamore", tha Fars, pa specifikuar një datë.
Raporti u publikua gjithashtu nga gazeta qeveritare Iran dhe e përditshmja reformiste Shargh.
Irani tha më herët të hënën se po punonte për një metodë dhe kornizë për negociata që do të ishin gati në ditët në vijim, me mesazhe midis dy palëve të transmetuara përmes aktorëve rajonalë.
“Janë trajtuar disa pika dhe po shqyrtojmë dhe finalizojmë detajet e secilës fazë në procesin diplomatik, të cilin shpresojmë ta përfundojmë në ditët në vijim”, tha zëdhënësi i ministrisë së jashtme Esmaeil Baqaei, pa dhënë detaje mbi përmbajtjen e ndonjë negociate.
Trump kishte paralajmëruar se “koha po mbaron” që Irani të arrijë një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor, të cilin Perëndimi beson se synon të bëjë një bombë atomike.
Por Baqaei tha se Teherani “nuk pranon kurrë ultimatume” dhe se ai nuk mund të konfirmonte nëse është marrë ndonjë mesazh i tillë. /Telegrafi/