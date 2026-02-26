Presidenti i ardhshëm gjerman do të zgjidhet në janar 2027
Presidenti i ardhshëm i Gjermanisë do të zgjidhet më 30 janar 2027, mësoi dpa të enjten.
Frank-Walter Steinmeier, presidenti aktual, pritet të japë dorëheqjen nga roli kryesisht ceremonial në mars 2027 pas dy mandateve pesëvjeçare dhe nuk mund të rizgjidhet.
Presidenti gjerman zgjidhet nga një konventë federale, e përbërë nga ligjvënës në Bundestag, dhoma e ulët e parlamentit dhe përfaqësues nga 16 shtetet federale të vendit.
Burime parlamentare i thanë dpa të enjten se Presidentja e Bundestag-ut, Julia Klöckner, do të mbledhë asamblenë më 30 janar 2027, për të përcaktuar pasardhësen e Steinmeier.
Detyrat më të rëndësishme në këtë rol përfshijnë përfaqësimin e Gjermanisë jashtë vendit, shpërbërjen zyrtare të Bundestag-ut, dhënien e nderimeve, nënshkrimin e traktateve dhe ligjeve, si dhe kapacitetin e faljes.
Partitë në të gjithë spektrin politik kanë kërkuar që një grua ta mbushë këtë pozicion për herë të parë, me të gjithë 12 presidentët që kanë shërbyer që nga viti 1949 që kanë qenë burra.
Në fillim të këtij muaji dolën spekulime se ish-kancelarja Angela Merkel mund të nominohej për të shërbyer si presidentja e parë femër e vendit. Megjithatë, një zëdhënëse e Merkelit e hodhi poshtë shpejt këtë ide.
Emra të shquar që po merren në konsideratë për këtë rol përfshijnë ministren e Arsimit, Karin Prien dhe Ilse Aigner, presidenten e parlamentit të shtetit bavarez.