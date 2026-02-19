Power of You - Bëhu gati ta ndriçosh ambientin
Po prezantojmë POWER OF YOU nga EMPORIO ARMANI, një krijim i ri që pulson me një energji të brendshme, të gjallë.
Më shumë se një aromë, është vetë thelbi i ndriçimit - e krijuar për gra që qëndrojnë besnike ndaj të vërtetës së tyre dhe e përfaqësojnë fuqinë me vetëbesim, të cilat së bashku formojnë një kolektiv të fuqishëm; e dizajnuar për të amplifikuar forcën e brendshme të grave dhe për t’i fuqizuar ato që të zbukurojnë me lehtësi çdo hapësirë ku hyjnë. Tani mund ta gjeni ekskluzivisht në EBC Cosmetics.
E fiksuar në një shishe si xhevahir me nuancë rubini, POWER OF YOU përmbledh një varësi të re gourmand, duke sjellë një ndriçim dhe pozitivitet gjallërues. Aroma hapet me një akord të athët e të gjallë marakuja–frut pasioni dhe një akord të ndritshëm, diellor frangipani, të ndërthurura bukur me tërheqjen e vaniljes sensuale dhe mbështjellëse. Kjo përzierje e rafinuar është për gruan me prani magnetike, pozitiviteti i lindur i së cilës ngre natyrshëm atmosferën përreth, duke frymëzuar të tjerët të zbulojnë dhe të shprehin fuqinë e tyre për ta ndriçuar ambientin.
Për një aromë të re dhe të fuqishme, një ambasadore të re karizmatike. Kendall Jenner rrezaton si Ambasadorja Globale e Parfumeve e Emporio Armani, duke udhëhequr fushatën e re të POWER OF YOU. E drejtuar nga regjisori i njohur Gordon von Steiner, kjo video magjepsëse sjell në fokus energjinë e Kendall Jenner, që ndriçon ambientin dhe komunitetin përreth saj. Duke kërcyer me lehtësi nën ritmet e “Born Slippy” të Underworld, aura e Kendall përhapet me hijeshi, duke përcjellë ndriçimin që tërheq vëmendjen dhe frymën fuqizuese të aromës.
Zbulo fuqinë e Marakujës - frutit të pasionit të lëngshëm dhe vaniljes sensuale
E guximshme, e parezistueshme dhe me shpirt të lirë, POWER OF YOU, e krijuar nga parfumeret Nisrine Grillié dhe Nadège Le Garlantezec (GIVAUDAN), ndërthur energjinë e lëngshme dhe të shijshme të akordit marakuja–frut pasioni, të thelluar nga nota sensuale e një vaniljeje intensive, duke zbuluar një ndriçim ngritës me energji pozitive që rrezaton.
“POWER OF YOU dallohet me firmën e saj unike: një akord marakuja–frut pasioni hiper-realist, që menjëherë evokon kënaqësinë e vërtetë të shijimit. I kombinuar me Ebelia, një molekulë ekskluzive e përdorur në proporcione të reja, kjo ndjesi e lëngshme shtrihet nga notat e sipërme deri në bazën e kompozimit.
Për të ruajtur fuqinë e përshtypjes së parë dhe njëkohësisht për ta ngritur notën e pasur të marakujës–frutit të pasionit, duke i dhënë një dimension të vërtetë parfumerik, u shtua Absoluti i Kokrrës së Vaniljes nga Madagaskari. Së bashku, akordi i marakujës–frutit të pasionit dhe kokrra e vaniljes krijojnë një lojë magjepsëse kontrastesh, duke sjellë një ndjesi intensive varësie. Në fund, akordi i lules frangipani, me thekse të ëmbla, diellore e tropikale, hapet në mënyrë transparente në zemër të kompozimit, duke i dhënë gjerësi dhe volum tërësisë,” thotë Nisrine Grillié.
Kur aroma hapet, ajo zbulon akordin e gjallë dhe tërheqës të marakujës–frutit të pasionit, duke sjellë në pah esencën e frutit. Duke vënë në qendër Ebelia, molekulën ekskluzive të Givaudan, kjo notë siguron një frutëzim unikisht rrezatues dhe jetëgjatë. Ky përbërës i pasur dhe i shijshëm ndërthuret bukur me nota portokalli të hidhur të lëngshëm dhe vaj limoni shkëlqyes.
Në zemër të kompozimit, aroma gjen shpirtin e saj rrezatues: një akord frangipani transparent jehon në parfum, duke i dhënë freski dhe rrjedhshmëri, dhe duke theksuar facetat më intensive të POWER OF YOU me lehtësinë dhe ndriçimin e tij.
Më pas shfaqet një thellësi e fuqishme dhe sensuale. Absoluti i vaniljes nga Madagaskari, kremoz dhe varësues, me aromën e tij të kënaqshme, ndërthuret bukur me ëmbëlsinë e nuancuar, karamelore të resinoidit benzoin. Kjo përzierje e pasur theksohet më tej nga notat ambrake, drurore dhe rrëshinore të absolutit të cistusit, i përftuar nga bima cistus në rajonin spanjoll të Andaluzisë, duke e pasuruar aromën me një ndjesi ftuese dhe jetëgjatë.
Shishja - një xhevahir rrezatues për një aromë të fuqishme
Po prezantojmë një shishe ikonike të re për një aromë të guximshme: një xhevahir me nuancë rubini, i punuar me kujdes për të mishëruar energjinë rrezatuese të POWER OF YOU – një “statement piece” i vërtetë. Silueta e saj e lëmuar dhe e rafinuar prej xhami transparent shfaq bukur lëngun e gjallë me ngjyrë rubini brenda, ndërsa ndriçimi i tij i brendshëm duket se rrezaton nga vetë bërthama. Shishja e çmuar theksohet me elegancë nga një kornizë e spikatur ari të verdhë që rrethon me hijeshi konturet e tij, duke kaluar natyrshëm te kapaku përkatës prej ari të verdhë. Ky kapak shkëlqyes, i zbukuruar me unaza të ndërthurura me teksturë të punuar me imtësi, sjell në mendje festimin e bashkësisë – një simbol unik, thelbësor në vlerat e parfumeve Emporio Armani.
Fushata - fuqia për ta ndriçuar ambientin
Në fushatën e re të aromës, Kendall Jenner përcjell një pozitivitet ngritës, duke treguar se si rrezatimi ngjitës i POWER OF YOU ndriçon çdo ambient. E realizuar nga regjisori Gordon von Steiner, kjo video i fton shikuesit në një univers magjepsës me nuanca rubini, ku Kendall kornizohet dhe vihet në pah nga unaza elegante drite. E zhytur në esencën karizmatike të POWER OF YOU, prania magnetike e Kendall rrezaton natyrshëm dhe përhapet në pistën e vallëzimit, duke bashkuar grupin përreth saj me këtë energji ngjitëse. E udhëhequr nga ritmi ikonik i “Born Slippy” të Underworld dhe duke integruar në mënyrë të lehtë motivin e shqiponjës – simboli i Emporio Armani – videoja thekson fuqishëm joshjen e pagabueshme të aromës. Rrezatimi i lindur i Kendall frymëzon çdo individ të nxjerrë në pah dritën e vet përkrah saj. Fushata kulmon me thirrjen e saj të fuqishme: “Le ta ndriçojmë ambientin!”
Një fytyrë e re e fuqishme: Kendall Jenner
Kendall Jenner është një figurë udhëheqëse në skenën globale të modës, duke bashkuar një prani të rafinuar në pasarela me një zgjuarsi sipërmarrëse të disiplinuar. Duke lëvizur me qartësi mes modës, bukurisë dhe biznesit, ajo dallohet për hijeshinë, qëndrueshmërinë dhe ndikimin e saj afatgjatë.
“Të bëhesha pjesë e familjes Emporio Armani ishte një vendim i lehtë. Më ka pëlqyer gjithmonë fakti që të fuqizojnë të jesh thjesht vetvetja. Aroma POWER OF YOU është gjithçka — është magnetike, e pasur dhe vërtet sensuale,” thotë Kendall Jenner.
Kendall Jenner do të jetë në qendër të fushatës së re “POWER OF YOU PARFUM”, duke shënuar një kapitull të ri për parfumerinë femërore të Emporio Armani.
Përbërës të përzgjedhur me kujdes
ARMANI BEAUTY u jep përparësi përbërësve të siguruar me respekt si për njerëzit, ashtu edhe për planetin. Ndër përbërësit e siguruar në mënyrë të qëndrueshme në POWER OF YOU janë vanilla bourbon premium dhe zemra e absolutit të cistusit.
Vanilla bourbon premium sigurohet në rajonin Sava të Madagaskarit, përmes një procesi ku çdo lule vaniljeje polenizohet me dorë gjatë periudhës së saj 24-orëshe të çeljes. Nëntë muaj më vonë, bishtajat e vaniljes mblidhen dhe aroma nxirret përmes një procesi të kujdesshëm që nis me zbardhjen, avullimin dhe tharjen e bishtajave. Ekstrakti merret më pas përmes metodës së ekstraktimit superkritik me CO₂ dhe përqendrohet, për të krijuar një aromë shumë të afërt me vetë bishtajën e vaniljes. Procesi i sigurimit të vaniljes garanton gjithashtu të ardhura të drejta dhe të qëndrueshme për prodhuesit, mbështet programe trajnimi bujqësor për përmirësimin e cilësisë së vaniljes dhe ndihmon në ruajtjen e ekosistemit të pyjeve.
Absoluti i cistusit, i siguruar me kujdes nga Andaluzia, Spanjë, përgatitet përmes një procesi që pasqyron një angazhim të fortë ndaj praktikave të qëndrueshme. Procesi nis me tharjen e gjetheve dhe degëzave të cistusit, e ndjekur nga ekstraktimi me tretës të paqëndrueshëm për të përftuar një “konkret” dyllor. Ky material më pas lahet dhe pastrohet me alkool për të marrë absolutin e papërpunuar. Për pastërti më të lartë dhe një profil aromatik ekskluziv, absoluti i nënshtrohet në fund një procesi distilimi molekular.
Ky hap i avancuar e rafinon përbërësin sipas peshës molekulare, duke izoluar vetëm facetat më të rafinuara, brenda një procesi prodhimi që siguron gjithashtu kushte të përmirësuara pune dhe kontrolle rigoroze për menaxhimin e ujërave të ndotura dhe të tretësve.