Pothuajse gjysma e evropianëve do të mbështesnin ndalimin e X të Musk nëse ai vazhdon të shkelë ligjin e BE-së, zbulon një sondazh i ri
Një sondazh i ri i YouGov në të gjithë Gjermaninë, Francën, Spanjën, Italinë dhe Poloninë tregon se gati gjysma e evropianëve (47 përqind) do të mbështesnin ndalimin e platformës së mediave sociale X nga BE nëse ajo vazhdon të shkelë rregullat e BE-së.
Pothuajse një në dy evropianë do të mbështesnin ndalimin e platformës së mediave sociale X nga Bashkimi Evropian nëse ajo vazhdon të shkelë rregullat e BE-së, sipas një sondazhi të ri të YouGov të kryer në pesë shtete anëtare kryesore.
Sondazhi, i kryer në Gjermani, Francë, Spanjë, Itali dhe Poloni, sugjeron një zhgënjim në rritje midis votuesve rreth asaj që ata e shohin si mungesë përputhshmërie nga platforma në pronësi të Elon Musk me rregulloret digjitale evropiane.
Midis 60 dhe 78 përqind e të anketuarve në secilin vend thanë se BE duhet të ndërmarrë veprime të mëtejshme kundër X, nëse ajo nuk arrin të adresojë shkeljet e identifikuara nga Komisioni Evropian vitin e kaluar.
Midis atyre që janë në favor të më shumë masave, një shumicë - duke filluar nga 62 deri në 73 përqind - thanë se platforma duhet të ndalohet nëse refuzon të përputhet. Në përgjithësi, 47 përqind e të gjithë të anketuarve mbështetën një ndalim të mundshëm.
Gjetjet vijnë pasi Komisioni Evropian gjobiti X me 120 milionë euro më 5 dhjetor të vitit të kaluar sipas Aktit të Shërbimeve Digjitale (DSA) për mospërmbushjen e detyrimeve të transparencës.
Në qendër të hetimit është shenja blu e kontrollit, e përdorur më parë për të sinjalizuar llogaritë zyrtare pa pagesë, por tani shitet për 7 euro në muaj, gjë që rrezikon të ngatërrojë përdoruesit në lidhje me vërtetësinë e identiteteve.
Komisioni gjithashtu zbuloi se X nuk i përmbahej detyrimit të transparencës për reklamimin në platformat e mediave sociale, duke zbehur vijën ndarëse midis reklamimit dhe përmbajtjes që mund të çonte në mashtrime financiare për përdoruesit. X tani ka 90 ditë pune për t'iu përgjigjur gjetjeve.
Që atëherë, kompania dhe asistenti i saj i integruar i inteligjencës artificiale, Grok, janë përballur gjithashtu me shqyrtime të mëtejshme.
Kritikët e akuzojnë platformën për amplifikim të përmbajtjes së dëmshme, duke përfshirë pornografinë e thellë të rreme dhe materialet e abuzimit seksual me fëmijë.
Prokurorët francezë javën e kaluar bastisën zyrën e X në Paris si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm mbi përmbajtjen e abuzimit me fëmijë.
Të dhënat e YouGov sugjerojnë një oreks të fortë për zbatim më të fortë kundër platformave të teknologjisë së madhe. Nëse X nuk i përgjigjet në mënyrë adekuate gjobës së Komisionit, 70 përqind e të anketuarve thanë se do të mbështesnin pasojat.
Midis tyre, midis 17 dhe 28 përqind favorizuan vendosjen e gjobave të mëtejshme. Midis 23 dhe 29 përqind mbështetën ndalimin e plotë të platformës.
Grupi më i madh - 40 deri në 52 përqind e atyre që mbështesin veprimin - thanë se Komisioni duhet të gjobisë dhe të ndalojë shërbimin nga operimi në BE.
"Evropianët kanë mbaruar me paralajmërime boshe. X është gjobitur, hetuar dhe i është dhënë çdo mundësi për t'u pajtuar - dhe ka zgjedhur të qeshë në fytyrën e BE-së në vend të kësaj", tha Ava Lee, drejtoresha ekzekutive e People vs Big Tech, një lëvizje e 149 organizatave të shoqërisë civile.
"X mund të jetë platforma e parë e madhe që përballet me këtë nivel shqyrtimi nga Komisioni, por nuk do të jetë e fundit", shtoi ajo.
"Të dhënat e fundit të sondazheve tregojnë se ligjvënësit evropianë kanë një mundësi të artë për të përdorur X për të vendosur një precedent jetësor dhe për të dërguar një mesazh të qartë për Big Tech: Ligjet evropiane janë të parat", theksoi ndër tjera.
Pavarësisht mbështetjes së fortë të reflektuar në anketë, ndalimi i një platforme të madhe do të konsiderohej një hap ekstrem sipas ligjit të BE-së, dhe Komisioni nuk ka treguar se aktualisht po shqyrton një veprim të tillë.
Sondazhi u krye në një sfond debati politik në rritje mbi rregullimin e mediave sociale.
Spanja, Franca, Danimarka, Italia, Greqia, Finlanda, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar po shqyrtojnë masa për të kufizuar ose ndaluar plotësisht përdorimin e mediave sociale nga të miturit në përgjigje të shqetësimeve mbi "përmbajtjen e paligjshme dhe të urrejtjes".
Më 10 dhjetor 2025, Australia vendosi një precedent duke futur kufizimet më të ashpra në botë për mediat sociale për të miturit nën 16 vjeç, ku miliona llogari të të miturve u hoqën.
Por intervistat me adoleshentë, prindër dhe studiues tregojnë se shumë fëmijë ende po hyjnë në aplikacione të ndaluara përmes zgjidhjeve të thjeshta, duke ngritur pyetje nëse rregullat mund të zbatohen në mënyrë efektive.
Studiuesit theksojnë se është ende shumë herët për të gjykuar nëse ndalimi i Australisë ka qenë efektiv.
"Shumica e tyre, pika e tyre e parë e kontaktit është gjashtë muaj. Pra, do t'i inkurajoja vendet e tjera, politikëbërësit dhe zgjedhësit vërtet entuziastë për këtë ide të presin për të dhënat", tha profesoresha Kathryn Modecki nga Universiteti i Australisë Perëndimore. /Telegrafi/