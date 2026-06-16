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Ekipi kombëtar uruguaian i futbollit po përjeton një trajtim shumë të keq nga amerikanët, organizatorët e Kupës së Botës 2026.

Autoritetet amerikane shkaktuan shumë probleme për uruguaianët që para se të hynin në vend, fluturimet e tyre u vonuan dhe në fund ata mezi arritën në ndeshje brenda afatit të FIFA-s.

Përveç të gjitha këtyre, pasi mbërritën në Amerikë, uruguaianët morën një surprizë të pakëndshme, pasi u kontrolluan para hotelit si kriminelët më të mëdhenj.

Një video e uruguaianëve që kontrollohen nga policia me ndihmën e qenve nuhatës, të cilët nuhasin valixhet e tyre me pajisje për të gjetur diçka të dyshimtë dhe të paligjshme, u shfaq në rrjetet sociale.


Në video, yje uruguaianë si Manuel Ugarte mund të shihen duke parë me habi se çfarë po bën policia, dhe videoja është bërë virale.

Uruguai luajti ndeshjen e parë në këtë garë pas mesnatës, dhe bëri një gabim duke barazuar 1-1 në duelin me Arabinë Saudite.

Sauditët kaluan në epërsi me një gol nga Al-Amri në minutën e 41-të, dhe Uruguai mezi i shpëtoi humbjes në fund, pasi Maximiliano Araujo e bëri rezultatin 1-1 dhjetë minuta para vërshëllimës së fundit. /Telegrafi/

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