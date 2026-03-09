Portieri u grushtua pamëshirshëm, pamjet e tij bëhen virale
Finalja e kampionatit rajonal të Mineiras midis gjigantëve brazilianë Cruzeiro dhe Atletico MG (1:0) do të mbahet mend për përleshjen skandaloze në fushë dhe 23 kartonët e kuq, dhe portieri i Atleticos, Everson ishte më i lënduari.
Cruzeiro fitoi kampionatin lokal të Mineiros me rezultatin minimal 1:0, dhe finalja u eklipsua nga një luftë e paparë në fund të ndeshjes.
E gjitha kjo rezultoi në 23 kartonë të kuq, një rekord në futbollin brazilian. Është e vështirë të numërosh se kush e goditi kë, dhe portieri i Atleticos, Everson, doli fitues.
Një foto shqetësuese e Eversonit të gjakosur dhe të plagosur, i cili do ta kujtojë këtë ndeshje për një kohë të gjatë dhe do të ketë shenja në fytyrë që do t'i kujtojnë këto skena krejtësisht të pabesueshme, u publikua në rrjetet sociale.
This is the extent of injury sustained by Atletico Mineiro GK!
Everson was seriously injured after f!ght during the Cruizero game. 😭
This looks like UFC to be but unfortunately it's football.
NO ROOM FOR VIOLENCE IN MODERN SPORTS pic.twitter.com/WAWleAnCWy
— 𝑃𝑎'𝑠𝑘𝑎𝑙 (@passymoore) March 9, 2026
Këto pasoja mund të jenë madje të tepërta për artet marciale, e lëre më për futbollin, në të cilin nuk duhet të ketë vend për dhunë.
Midis futbollistëve që u përjashtuan ishte sulmuesi i famshëm brazilian Hulk, i cili në një moment goditi me grusht në kokë një lojtar kundërshtar nga prapa.
"Është e trishtueshme, nuk kam parë kurrë dhunë të tillë në asnjë ndeshje futbolli. Nuk mund ta japim këtë shembull sepse do të ketë pasoja në të gjithë botën", tha Hulk.
Me 23 kartonë të kuq, u thye rekordi i Brazilit nga viti 1954, kur u shfaqën 22 kartonë të kuq në ndeshjen midis portugezëve dhe Botafogos. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com