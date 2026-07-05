Portieri i Spanjës s’i frikësohet Cristiano Ronaldos: Nuk është më i njëjti sikur kur ishte te Real Madridi
Portieri i Spanjës Unai Simon mund të pendohet të hënën mbrëma shkaku që zgjodhi të “ngacmojë” Cristiano Ronaldon.
Spanja do të ketë punë me Portugalinë në raundin e 16-të më të mirëve në Kupën e Botës, me objektivin për ta arritur çerekfinalen.
Në konferencë për shtyp, Simon është pyetur rreth Ronaldos, megjithatë “gardiani” i Athletic Bilbaos ka bërë të qartë se nuk do ta ketë problem.
“Cristiano i sotëm nuk është më i njëjti sikur para gjashtë-shtatë viteve, kur ishte te Real Madridi, apo në formën më të mirë”.
“Por, është e qartë se duhet ta mbajmë sa më larg që është e mundur nga 16-metërshi, sepse kur është në atë zonë, është vendimtar”, deklaroi ai.
Herën e fundit që Ronaldo luajti kundër Spanjës, arriti të shënojë golin vendimtar në finalen e Ligës së Kombeve.
Ndërkohë, rikujtojmë se përballja mes Portugalisë dhe Spanjës do të nisë të hënën nga ora 21:00./Telegrafi/