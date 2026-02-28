Porsche shiti më shumë vetura në 10 ditë sesa Maserati gjatë gjithë vitit
Pavarësisht përpjekjeve të Stellantis për ta çuar Maseratin edhe më lart në treg, marka luksoze italiane arriti vetëm 7,900 dërgesa në nivel global.
Kjo shifër përfaqëson një rënie prej 30% nga 11,300 njësitë e dorëzuara në vitin 2024.
Shitjet ishin aq të pakta sa Ferrari (13,640 njësi) dhe Lamborghini (10,747 njësi) e kaluan atë.
Pastaj është Porsche, ndoshta rivali më i drejtpërdrejtë.
Ajo shiti 279,449 vetura në vitin 2025, që do të thotë se shiti më shumë në afërsisht 10 ditë sesa arriti Maserati gjatë gjithë vitit.
Sipas të dhënave zyrtare të Stellantis , të ardhurat e plota të Maserati ranë nga 1.04 miliardë euro në vitin 2024 në 726 milionë euro në vitin 2025. /Telegrafi/
