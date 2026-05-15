BMW Alpina prezanton veturën e parë
Këtë vit, Alpina u bashkua zyrtarisht me BMW Group, dhe kompania po shfaq veturën e saj të parë të epokës së re.
Quhet Vision BMW Alpina, dhe është një coupe e madhe luksoze që paraqet modelin e parë të markës, i cili do të debutojë vitin e ardhshëm.
Vetura është një studim dizajni unik që kompania thotë se përcaktohet nga "aftësi ekstreme, sofistikim dhe mjeshtëri si e performancës ashtu edhe e rehatisë".
Ajo është një parapamje e modelit të parë BMW Alpina që do të dalë vitin e ardhshëm dhe thuhet se është "frymëzuar nga" Seria 7 .
Ka një motor V8 të pazbuluar nën kapak.
BMW bleu Alpinën në fillim të vitit 2026, një kompani e themeluar në vitin 1965 që ka përmirësuar dhe rafinuar automjete nga marka gjermane që atëherë. /Telegrafi/